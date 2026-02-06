Quirno dijo que Argentina busca flexibilidad del Mercosur tras el acuerdo comercial con Estados Unidos

El canciller Pablo Quirno sostuvo hoy que Argentina busca “decididamente un aumento de la flexibilidad del Mercosur” tras el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

El Gobierno envió al Congreso el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

“Estos son acuerdos que están permitidos dentro del acuerdo con los países participantes del Mercosur”, dijo Quirno en conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno. Y reieteró que “decididamente” se busca “un aumento de la flexibilidad del Mercosur”.

El canciller expuso que “por diferentes razones, el acuerdo Unión Europea- Mercosur tardó más de 25 años en firmarse, recién vamos a empezar ahora el proceso de aprobación legislativa en Argentina”. Y añadió que el acuerdo comercial con Estados Unidos “tardó un poquito más de un año”.

Al destacar el acuerdo como un logro diplomático, Quirno señaló que “no es un hecho aislado ni circunstancial” sino el resultado de “una estrategia consistente, de una relación construida sobre la confianza y una preparación seria y sostenida en el tiempo”.

Puntualizó que se trata de una Argentina que “confía en su rumbo, que consolida un modelo de apertura, desregulación y previsibilidad, y que comienza a transformar decisiones en resultados concretos”.

“Es el primer tratado en América Latina que tiene un concepto no solo de comercio, sino también de inversiones”, al ponderar que se abre para el país “un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos”.

Por último, Quirno destacó que la reciente gira oficial por Estados Unidos dejó resultados “muy positivos en distintos planos”, tanto en lo referido a las negociaciones comerciales como en el afianzamiento de la relación bilateral y la habilitación de nuevos espacios de intercambio económico.

Tras varios meses de espera, el Gobierno rubricó ayer el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos.

La firma ratifica la alianza estratégica entre el gobierno de Donald Trump y el de Javier Milei y sucede después de que el 13 de noviembre se anunciara en Washington un “marco para un acuerdo de Comercio e inversiones recíprocos” que trazaba lineamientos generales, pero no consignaba detalles.

En paralelo, en el Gobierno apuestan a que el diálogo político establecido con Washington facilite el avance en la revisión de las trabas que afectan a sectores estratégicos de la industria, en un contexto en el que la competitividad externa volvió a posicionarse como un eje central de la agenda económica.