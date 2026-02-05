El Gobierno anunció la firma el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos

Tras una silenciosa negociación con la Casa Blanca, el Gobierno argentino anunció este jueves la firma definitiva del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos .

El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno desde la capital estadounidense, luego de una reunión con el representante de Comercio de EE. UU., Jamieson Greer. Este paso formal ratifica la alianza estratégica que une a los presidentes Javier Milei y Donald Trump, la cual ya había recibido un aval político durante la cumbre celebrada en la Casa Blanca en octubre de 2025.

Aunque el texto definitivo aún no se ha dado a conocer en su totalidad, los lineamientos generales del acuerdo marco apuntan a una reducción de aranceles y trabas regulatorias para facilitar el intercambio comercial.

El objetivo central es fomentar la inversión con especial énfasis en áreas críticas como la tecnología, la energía y la minería de minerales críticos , así como en los productos agrícolas y la carne vacuna.

Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera! pic.twitter.com/TSXaFCzwnu

Sector Agropecuario: Se simplificarán los procesos sanitarios para permitir el ingreso de ganado en pie y aves de corral desde EE. UU., mientras que ambos países trabajarán en mejorar el acceso bilateral para la carne vacuna .

Se simplificarán los procesos sanitarios para permitir el ingreso de ganado en pie y aves de corral desde EE. UU., mientras que ambos países trabajarán en mejorar el acceso bilateral para la . Propiedad Intelectual y Salud: Argentina se comprometió a reforzar la protección de patentes , especialmente en fármacos, y a incrementar el control sobre las falsificaciones.

Argentina se comprometió a reforzar la , especialmente en fármacos, y a incrementar el control sobre las falsificaciones. Comercio Digital: El país reconocerá a los Estados Unidos como una jurisdicción adecuada para la transferencia de datos , evitando además cualquier discriminación contra los servicios digitales estadounidenses.

El país reconocerá a los Estados Unidos como una jurisdicción adecuada para la , evitando además cualquier discriminación contra los servicios digitales estadounidenses. Compromisos Laborales: Se ha acordado la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso.

La firma de este acuerdo llega en un momento de gran expectativa para la administración de Milei, especialmente después de que Estados Unidos suscribiera recientemente documentos similares con El Salvador y Guatemala.

reunion milei trump El presidente Javier Milei junto a Donald Trump en Nueva York EFE

A pesar de la cercanía entre ambos mandatarios, el sector agropecuario estadounidense y algunos sectores del Senado en Washington habían planteado críticas por el posible aumento de la cuota de carne argentina, lo que llevó al presidente Trump a delegar la firma formal en los equipos técnicos y el canciller, en lugar de realizar una ceremonia presidencial.

Con esta rúbrica, el equipo económico argentino, acompañado en Washington por el embajador Alec Oxenford y el negociador Luis María Kreckler, espera abrir una nueva etapa de prosperidad y seguridad económica para el país.