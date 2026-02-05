En sintonía con la Nación, Mendoza dilató cambios en la medición de su inflación

En plena sintonía con la Nación, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia ( DEIE ) dilató cambios en la elaboración de los índices locales de la inflación que hasta enero parecían inminentes.

Baja de la edad de imputabilidad: Cornejo analizó el impacto en la Provincia y pidió más recursos a Nación

La SUBE para la zona Este está cada vez más cerca: qué es lo que falta y cuándo empezaría a funcionar

"Se informa que se está desarrollando el nuevo año base para el cálculo del IPC con la información de la ENGHo (ndR: Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares) 2017/8. El objetivo es ampliar la canasta de bienes y servicios para que refleje la actualidad ", anticipaba, hacia el final, el informe de la DEIE sobre el impacto de la inflación en diciembre.

No obstante, tras la renuncia del jefe del INDEC, Marco Lavagna , y el anuncio de que el Gobierno nacional mantendrá por algunos meses más el actual método de cálculo de la inflación, el discurso en Mendoza fue de alineamiento pleno.

La decisión se conoció a través de un comunicado de la DEIE en la que se consignó que el organismo "avanza en la construcción de una nueva canasta de bienes y servicios, en coordinación con el INDEC" y que "la Provincia prioriza la unificación de criterios para evitar confusiones en la ciudadanía y garantizar indicadores comparables".

"La implementación de la nueva metodología se definirá en función de las decisiones que adopten las autoridades nacionales , a fin de alinear criterios y plazos", agrega el comunicado oficial.

Ningún funcionario salió a hablar del tema inflación, a pesar de que este diario buscó dialogar con el jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda y, a su vez, director de Modernización del Ministerio de Gobierno, Facundo Biffi.

La canasta a partir de la cual se elaboran los índices de inflación corresponde actualmente a los años 2004/5. Por ello, se había decidido -como claramente señala el último comunicado oficial de la DEIE- remplazarla en forma inminente por la ENGHo de 2017/8.

La "nueva" canasta le asigna mayor peso a los servicios que a los bienes y la utilización de la anterior ha permitido, por ejemplo, que el índice no refleje las subas de tarifas aplicadas entre 2024 y 2025.

En diciembre, el INDEC dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,8% para el último mes del año, lo que implicó un incremento anual de 31,5% a nivel nacional.

Para la DEIE provincial, la cifra del mes fue idéntica, pero la inflación acumulada dio un poco menos en Mendoza: 29,9%.

Para ambas mediciones, el rubro que más aumentó en diciembre fue el transporte. En cambio, en Mendoza, el segundo que más se incrementó fue "alimentos y bebidas", mientras que a nivel nacional fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles".