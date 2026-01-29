La SUBE para la zona Este está cada vez más cerca: qué es lo que falta y cuándo empezaría a funcionar

La Provincia ya cumplió con todos los requisitos técnicos y administrativos exigidos por Nación. Resta la colocación de las validadoras, a cargo del ámbito nacional. El objetivo es que el sistema esté operativo para el inicio del ciclo lectivo.

La SUBE para la Zona Este está cada vez más cerca y el último empujón depende de Nación.

La implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en la zona Este dio un paso clave: la Provincia completó todas las instancias técnicas y administrativas requeridas por la autoridad nacional para su puesta en marcha. Según información de la Subsecretaría de Transporte, el proceso incluyó la validación de los datos de los servicios de transporte y las inspecciones en terreno necesarias para definir la ubicación del equipamiento.

Con estos requisitos cumplidos, las solicitudes formales ya fueron elevadas a Nación Servicios (Banco Nación). La etapa pendiente es la instalación de las validadoras en las unidades y puntos correspondientes, un paso que depende exclusivamente del ámbito nacional. Desde el Gobierno provincial hay expectativas de que el sistema pueda comenzar a funcionar con el inicio de clases.

La incorporación de la SUBE permitirá avanzar hacia un esquema de medios de pago abiertos y habilitar beneficios como el trasbordo, descuentos para usuarios frecuentes y tarifas diferenciadas en horarios valle. Estas herramientas apuntan a mejorar la accesibilidad y la eficiencia del transporte público en una región que desde hace años viene reclamando cambios estructurales.

El proceso en la Zona Este replica la experiencia de Lavalle, donde el sistema se implementó en octubre pasado. Allí, la SUBE tuvo una rápida adopción por parte de los usuarios y una aplicación progresiva de los beneficios tarifarios, consolidándose como un caso de referencia para su extensión a otras zonas de la provincia.

En el Este, el reclamo por mejoras en el transporte es de larga data. Los usuarios señalan la escasez de frecuencias y los costos elevados como problemas recurrentes, y expresan que históricamente la región ha quedado al margen de los avances en el sistema. La complejidad territorial también incide: se trata de una zona con gran superficie rural, ciudades pequeñas y una distancia de unos 45 kilómetros respecto de la capital provincial, lo que reduce la cantidad de pasajeros por kilómetro y dificulta la sostenibilidad del servicio.