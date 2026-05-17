Una barcaza se partió en dos tras chocar con otra embarcación en el río Paraná

Un impactante accidente fluvial ocurrió este domingo en el río Paraná , frente a la costa de Rosario . Allí, dos embarcaciones de gran porte colisionaron en el canal principal y una barcaza terminó partida en dos .

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El episodio se registró alrededor de las 17 a la altura de calle Corrientes , en una de las zonas más transitadas y visibles de la ribera rosarina. Los protagonistas del choque fueron el buque de ultramar Ginga Bobcat , de bandera panameña, y el remolcador HB Perseus .

Según las primeras reconstrucciones, el remolcador HB Perseus navegaba aguas abajo con destino hacia la ciudad bonaerense de San Nicolás , mientras que el Ginga Bobcat avanzaba en sentido contrario, de sur a norte.

Por motivos que todavía son materia de investigación, ambas embarcaciones coincidieron en el canal principal sin lograr evitar el impacto . De acuerdo con información publicada por el medio rosarino La Capital, el buque de bandera panameña tocó reiteradamente su bocina para advertir al remolcador sobre la cercanía, aunque la maniobra no alcanzó para impedir la colisión.

Un impactante accidente fluvial, afortunadamente sin heridos, tuvo lugar este domingo en el río Paraná, a la altura de la calle Corrientes. Alrededor de las 17, un barco remolcador HB Perseus de bandera boliviana impactó contra un buque de ultramar panameño Ginga Bobcat que… pic.twitter.com/63vfaoVl0c

El resultado fue inmediato y de gran magnitud: la barcaza terminó literalmente partida en dos.

Tensión frente a la costa rosarina

La escena ocurrió frente al Centro Municipal de Distrito Centro, un sector donde el movimiento de embarcaciones suele formar parte del paisaje cotidiano para quienes circulan por la ribera. Decenas de personas que se encontraban en la zona fueron testigos directos del choque y observaron cómo las embarcaciones quedaron atravesadas en el río tras el impacto.

La situación generó todavía más tensión debido a que, al mismo tiempo, un tercer buque carguero atravesaba el mismo sector del Paraná por la margen cercana a la ciudad. Durante algunos segundos, tres embarcaciones de gran porte compartieron simultáneamente el mismo tramo del río frente a Rosario.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuáles fueron las causas que derivaron en el choque entre el Ginga Bobcat y el HB Perseus. La investigación buscará determinar cómo se produjo la maniobra y por qué las embarcaciones no lograron evitar la colisión pese a las advertencias sonoras previas al impacto.