17 de mayo de 2026 - 21:40

Una barcaza se partió en dos tras chocar con otra embarcación en el río Paraná

El accidente ocurrió frente a la ribera central de Rosario y tuvo como protagonistas al buque Ginga Bobcat y al remolcador HB Perseus.

barrca
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un impactante accidente fluvial ocurrió este domingo en el río Paraná, frente a la costa de Rosario. Allí, dos embarcaciones de gran porte colisionaron en el canal principal y una barcaza terminó partida en dos.

Leé además

Otoño en Mendoza.

Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura para este lunes

Por Redacción Sociedad
El pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza.

Nublado y con mucho frío en Mendoza tras las intensas heladas matinales: por qué piden precaución

Por Redacción Sociedad

El episodio se registró alrededor de las 17 a la altura de calle Corrientes, en una de las zonas más transitadas y visibles de la ribera rosarina. Los protagonistas del choque fueron el buque de ultramar Ginga Bobcat, de bandera panameña, y el remolcador HB Perseus.

Cómo ocurrió el choque en el Paraná

Según las primeras reconstrucciones, el remolcador HB Perseus navegaba aguas abajo con destino hacia la ciudad bonaerense de San Nicolás, mientras que el Ginga Bobcat avanzaba en sentido contrario, de sur a norte.

Embed

Por motivos que todavía son materia de investigación, ambas embarcaciones coincidieron en el canal principal sin lograr evitar el impacto. De acuerdo con información publicada por el medio rosarino La Capital, el buque de bandera panameña tocó reiteradamente su bocina para advertir al remolcador sobre la cercanía, aunque la maniobra no alcanzó para impedir la colisión.

El resultado fue inmediato y de gran magnitud: la barcaza terminó literalmente partida en dos.

Tensión frente a la costa rosarina

La escena ocurrió frente al Centro Municipal de Distrito Centro, un sector donde el movimiento de embarcaciones suele formar parte del paisaje cotidiano para quienes circulan por la ribera. Decenas de personas que se encontraban en la zona fueron testigos directos del choque y observaron cómo las embarcaciones quedaron atravesadas en el río tras el impacto.

La situación generó todavía más tensión debido a que, al mismo tiempo, un tercer buque carguero atravesaba el mismo sector del Paraná por la margen cercana a la ciudad. Durante algunos segundos, tres embarcaciones de gran porte compartieron simultáneamente el mismo tramo del río frente a Rosario.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuáles fueron las causas que derivaron en el choque entre el Ginga Bobcat y el HB Perseus. La investigación buscará determinar cómo se produjo la maniobra y por qué las embarcaciones no lograron evitar la colisión pese a las advertencias sonoras previas al impacto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En Mendoza, conseguir turno para un médico traumatólogo puede demorar más de 90 días en algunos casos.

Vía crucis de consultorios: la trama detrás de los 3 meses de espera para ver a un traumatólogo en Mendoza

Por Verónica De Vita
De Mendoza al Mundial 2026: los distintos caminos de los hinchas que van por el sueño mundialista

Rumbo al Mundial 2026: los rebusques de los mendocinos que acompañarán el sueño de la Selección

Por Lautaro Domínguez
Gustavo Oriozabala fue figura en el mundo de las aguas abiertas, compitió entre los mejores del planeta y acumuló más de 70 cruces extremos.

Gustavo Oriozabala, el nadador que cruzó el mundo para volver a Mendoza

Por Sergio Faria
Claudio Burgos En La Cima: el cirujano contó que la operación de trasplante cardiopulmonar a Sandro marcó su vida.

Claudio Burgos "En La Cima": "La operación a Sandro me marcó la vida"

Por Redacción Sociedad