17 de mayo de 2026 - 00:05

Claudio Burgos "En La Cima": "La operación a Sandro me marcó la vida"

Laura Rez Masud conversó con el reconocido cirujano cardiovascular quien repasa su vida y su trayectoria profesional, marcada por el trasplante a Sandro.

Claudio Burgos En La Cima: el cirujano contó que la operación de trasplante cardiopulmonar a Sandro marcó su vida.

Claudio Burgos "En La Cima": el cirujano contó que la operación de trasplante cardiopulmonar a Sandro marcó su vida.

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Marcelo Álvarez para Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El reconocido cirujano cardiovascular mendocino Claudio Burgos repasó su historia de vida y su trayectoria profesional en una entrevista íntima y profunda con la periodista Laura Rez Masud "En La Cima" de Los Andes.

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Además, confesó cómo la histórica operación de trasplante cardiopulmonar a Sandro marcó un antes y un después en su carrera y en su vida personal. “Cuando operamos a Sandro estuve nueve horas adentro”, contó durante la entrevista.

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Una carrera marcada por la operación a Sandro

Burgos relató que el artista llegó a la cirugía en un estado crítico, tras pasar ocho años dependiendo de un tubo de oxígeno. “Estaba muy deteriorado físicamente, había bajado como 20 kilos. Era una persona que estaba piel y hueso”, recordó.

El médico explicó que inicialmente desconocía que el paciente era el ídolo de la música popular argentina. “La historia clínica estaba anónima, decía solamente ‘RS’. Cuando terminé de analizarla me dijeron: ‘Te voy a decir quién es: es Sandro’”, relató.

Según detalló, desde el primer momento le planteó al cantante la gravedad del cuadro. “Le dije: ‘Tenés 70% de posibilidades de que esto no tenga éxito y 30% de que sí’”. Sin embargo, la respuesta de Sandro lo marcó profundamente: “Me dijo: ‘Yo estoy muerto en vida. Tengo un tubo de oxígeno que no me deja hacer absolutamente nada. Si vos me decís el 1%, yo también me la juego’”.

La operación finalmente se realizó el 20 de noviembre, luego de varios meses de espera por los órganos. Además, explicó que la cirugía fue especialmente compleja porque el cantante tenía múltiples adherencias pulmonares producto de intervenciones previas. “Sangraba por todos lados. Despegar todos los pulmones fue un trabajo enorme”, señaló.

Aunque el trasplante había salido bien, Sandro falleció 44 días después a causa de una infección. “Hizo una hemorragia digestiva y falleció igual”, lamentó el cirujano.

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