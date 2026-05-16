En Aconcagua Radio Jimena Latorre aseguró que el El Quemado ayudará a bajar los precios de la energía

El Gobierno de Mendoza inauguró oficialmente el Parque Solar El Quemado , uno de los desarrollos fotovoltaicos más importantes del país, ubicado en el sur provincial. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, habló sobre el funcionamiento del proyecto en una entrevista con Aconcagua Radio y destacó tanto su magnitud como el impacto económico y energético que puede generar en la provincia.

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“Son 600 hectáreas de parque solar. Las imágenes muestran una magnitud realmente impresionante”, expresó la funcionaria. Además, detalló que el emprendimiento ya se encuentra conectado al sistema eléctrico nacional y actualmente opera con 200 megas de potencia, aunque en los próximos días alcanzará los 305 megas instalados previstos.

“Son más de medio millón de paneles solares que van a generar 305 megas de potencia instalada. Para dimensionarlo, es el equivalente al consumo de alrededor de 240 mil hogares”, explicó.

Latorre aclaró que la energía producida no queda exclusivamente en Mendoza, sino que se incorpora al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que distribuye electricidad a todo el país. “Toda la energía se sube al mismo sistema y después se distribuye a las distintas provincias y distribuidoras”, señaló.

En ese sentido, explicó que muchas empresas eligen contratar energía renovable por exigencias ambientales y comerciales. “Hay industrias que necesitan certificar eficiencia energética o reducir emisiones. Por ejemplo, algunas bodegas deben demostrar trazabilidad y huella de carbono porque se los exigen los mercados internacionales”, indicó.

La ministra también detalló que el parque pertenece a YPF Luz, la división de energías renovables de YPF, y que la electricidad generada se comercializa directamente con grandes consumidores industriales a través del Mercado a Término de Energías Renovables. “Este parque le vende energía a alrededor de 130 industrias argentinas”, sostuvo.

Durante la entrevista en Aconcagua Radio, uno de los conductores consultó qué ocurre cuando las condiciones climáticas no acompañan la generación solar. Allí, Latorre reconoció uno de los principales desafíos de este tipo de tecnologías.

“Las energías renovables son intermitentes. Hay momentos donde producen más, otros donde producen menos y otros donde directamente no producen”, afirmó. Por eso, remarcó la importancia de avanzar en sistemas de almacenamiento mediante baterías para garantizar respaldo energético.

Según explicó, el Gobierno nacional lanzó recientemente programas para incentivar inversiones vinculadas al almacenamiento de energía renovable.

La funcionaria también defendió el impacto local del proyecto y aseguró que Mendoza obtiene beneficios concretos más allá de que la energía ingrese al sistema nacional.

“El 90% de los proveedores y trabajadores que participaron del desarrollo del parque fueron mendocinos. En el pico de construcción hubo 350 trabajadores”, destacó.

Además, remarcó que Mendoza busca consolidarse como un polo atractivo para este tipo de inversiones gracias a sus condiciones geográficas y a los incentivos fiscales vigentes. “Los proyectos renovables en Mendoza no pagan Ingresos Brutos. Es una forma de atraer inversiones”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el crecimiento de la generación renovable podría traducirse en menores costos energéticos en el mediano plazo.

“El objetivo final es que mientras más parques solares se conecten y más demanda de energía renovable haya, eso converja en una baja de los precios de la energía”, concluyó.

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