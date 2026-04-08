Irán en el ojo de la tormenta: un sacerdote argentino relata la realidad desde Qom, por Aconcagua Radio

En una entrevista exclusiva con Aconcagua Radio, Ahmad Saleh, un sacerdote islámico argentino radicado en Irán desde hace 14 años, ofreció una perspectiva única sobre la tensa situación que vive el país. Saleh, quien reside en la ciudad de Qom, a 100 km de Teherán, desmintió las narrativas occidentales y destacó la resiliencia del pueblo iraní frente a las amenazas.

Saleh describió un escenario muy diferente al que se muestra en los medios occidentales. "Acá en primer lugar, por supuesto, estamos en guerra, pero la gente sale a las calles todos los días, desde las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, justamente haciendo concentraciones en apoyo al gobierno de Irán", afirmó.

El sacerdote también señaló que las amenazas de Donald Trump no son nuevas para los iraníes, quienes las perciben como una estrategia recurrente. "Donald Trump amenazó varias veces, no es la primera vez que amenaza", explicó, refiriéndose a incidentes pasados relacionados con el Estrecho de Ormuz.

Respecto a un supuesto acuerdo de paz, Saleh indicó que el gobierno iraní ha establecido diez condiciones, cuya aceptación sería una victoria para Irán. Sin embargo, advirtió que la guerra no ha terminado. "El gobierno de Irán dijo al pueblo: 'No festejen todavía la victoria porque todavía no se acabó. Todavía estamos en guerra'", citó Saleh, añadiendo que el pueblo apoya la continuación del conflicto si no se cumplen las condiciones. La situación se complica con ataques recientes en Líbano, que Irán considera una violación de las condiciones del acuerdo.

Saleh también compartió su experiencia personal en zonas de conflicto, como Minab y Hormuzgan, donde los bombardeos son constantes. "En Qom, la zona donde vivo yo, estamos hablando de que desde cuando empezó la guerra hasta el día de hoy hubo como 10 o 12 bombardeos. Algo que en otras zonas puede ocurrir en horas o en un día", relató. A pesar de la peligrosidad, el sacerdote destacó la valentía del pueblo iraní: "No es normal esa valentía de estar dispuesto a dar la vida, pero que que la patria no se quiebre".