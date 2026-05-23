Marco Rubio aseguró que Estados Unidos e Irán negocian una tregua a pesar de la tensión en Medio Oriente

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , aseguró este sábado desde Nueva Delhi que existe una posibilidad concreta de alcanzar un acuerdo entre Washington y Irán en los próximos días, en medio de las gestiones diplomáticas que buscan frenar la escalada de tensión en Medio Oriente.

Cuba aceptó una ayuda humanitaria de Estados Unidos por US$100 millones en medio de la tensión con Washington

Peligra el negocio del Mundial 2026: menos reservas hoteleras en Estados Unidos y precios siderales

Estados Unidos ya gastó una fortuna en los ataques contra Irán.

Estados Unidos ya gastó una fortuna en los ataques contra Irán

“Hay una chance de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo para anunciar ”, declaró Rubio ante la prensa. El funcionario además expresó su expectativa de recibir “buenas noticias” en el corto plazo, mientras continúan los contactos indirectos entre ambos gobiernos.

Las declaraciones llegaron en un contexto marcado por negociaciones discretas y movimientos diplomáticos regionales orientados a evitar una profundización del conflicto.

Irán confirmó avances pero advirtió que aún no hay definiciones

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Bagaei, sostuvo que las posiciones entre ambos países se encuentran “tanto muy lejos como muy cerca de un acuerdo”.

Según explicó, las conversaciones actuales giran alrededor de la elaboración de un memorando de entendimiento destinado a sentar las bases para una tregua y una reducción de las tensiones regionales.

Bagaei también reveló que la reciente visita del jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, tuvo como objetivo facilitar el intercambio de mensajes entre Teherán y Washington.

“Durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas”, afirmó el funcionario iraní en declaraciones difundidas por la televisión estatal. Sin embargo, advirtió que todavía será necesario esperar algunos días más para conocer el desenlace de las negociaciones.

Rusia y China aparecen como actores clave en la negociación

El respaldo diplomático recibido por Irán por parte de Rusia y China aparece como uno de los elementos centrales dentro del escenario internacional.

En las últimas horas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó públicamente a China de continuar suministrando componentes utilizados para la fabricación de misiles iraníes. Las declaraciones fueron rechazadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, que negó las acusaciones durante una conferencia de prensa reciente.

Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Captura de pantalla

Mientras tanto, evaluaciones de inteligencia estadounidenses sostienen que, pese a los daños sufridos por los recientes ataques, Irán mantiene operativas capacidades importantes en materia de misiles balísticos, drones y sistemas de defensa antiaérea.

El Pentágono evitó dar detalles sobre inteligencia militar

En paralelo a las negociaciones diplomáticas, el gobierno estadounidense mantuvo un tono de cautela sobre el plano militar.

Un portavoz del Comando Central de Estados Unidos evitó realizar comentarios vinculados a inteligencia y operaciones. Por su parte, el vocero principal del Pentágono, Sean Parnell, aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses cuentan con plena capacidad operativa.

“El ejército estadounidense es el más poderoso del mundo y tiene todo lo necesario para actuar en el momento y lugar que el presidente decida”, sostuvo el funcionario.

Trump canceló un viaje familiar para permanecer en Washington

En medio del clima de incertidumbre internacional, el presidente Donald Trump decidió cancelar su participación en la boda de su hijo Donald Trump Jr., que iba a realizarse en Bahamas.

Donald Trump aseguró que Estados Unidos ha "literalmente aniquilado" al régimen iraní El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión con los fideicomisarios del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ

Según explicó el mandatario a través de sus redes sociales, permanecerá en la Casa Blanca debido a “circunstancias relacionadas con el gobierno”. “Es importante permanecer en Washington durante este período tan importante”, escribió Trump, en una señal del nivel de atención que mantiene la administración estadounidense sobre la evolución del conflicto y las negociaciones en Medio Oriente.