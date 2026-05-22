22 de mayo de 2026 - 15:49

Estados Unidos advirtió que analiza un "plan B" militar si Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz

Marco Rubio aseguró que Washington evalúa alternativas junto a países aliados ante la posibilidad de que Teherán no reabra el paso marítimo estratégico.

Estados Unidos advirtió que analiza un plan B militar si Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz

Estados Unidos advirtió que analiza un "plan B" militar si Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz

Foto:

Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Este viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió en una rueda de prensa que analizan un “plan B” militar para reabrir el estrecho de Ormuz en caso de que Irán se niegue a levantar el bloqueo en esa vía marítima estratégica.

Leé además

Acusaron a los astronautas de Artemis II de fingir su misión a la Luna y el video se volvió viral: Dejen de mentir.

Acusaron a los astronautas de Artemis II de fingir su misión a la Luna y el video se volvió viral: "Dejen de mentir"
Es probable que las imágenes provengan de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense que operaba dentro del área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos en 2021. Un usuario subió este video a una red clasificada en junio de 2024.

Trump descalificó nuevos archivos sobre OVNIS y fenómenos anómalos

“Lo que todos esperamos es un acuerdo con Irán en el que el estrecho esté abierto y abandonen sus ambiciones nucleares. Pero también tenemos que tener un plan B”, afirmó Rubio durante una declaración pública.

El funcionario sostuvo que el principal objetivo de Estados Unidos sigue siendo alcanzar una solución diplomática, pero reconoció que distintos países ya comenzaron a debatir posibles acciones en caso de que Teherán mantenga cerrada la circulación marítima.

Estrecho de Ormuz, principal corredor marítimo del petróleo en el mundo
El bloqueo del estrecho de Ormuz afecta a economías de todo el mundo.

El bloqueo del estrecho de Ormuz afecta a economías de todo el mundo.

“¿Qué pasa si Irán se niega a abrir el estrecho? En ese momento alguien tendrá que hacer algo al respecto”, señaló Rubio, quien además advirtió que varios países podrían verse incluso más afectados que Estados Unidos por una interrupción prolongada del tránsito comercial en la región.

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, ya que por allí circula una parte importante del petróleo y gas exportado desde Medio Oriente hacia mercados internacionales.

Rubio explicó que algunos países aliados manifestaron interés en participar de una eventual operación para garantizar la libre navegación, aunque evitó precisar cuáles son esas naciones o qué características tendría una intervención militar.

estrecho de ormuz
Estados Unidos debate sobre un

Estados Unidos debate sobre un "Plan B" en caso de que Irán no libere el paso en Ormuz.

“No sé si sería necesariamente una misión de la OTAN, pero sí serían países de la OTAN los que podrían contribuir”, indicó. El secretario de Estado también remarcó que Estados Unidos tiene capacidad para actuar unilateralmente, pero "hay países que han expresado interés en participar en algo así, y creo que deberíamos aceptárselo".

Además, Rubio hizo referencia a una iniciativa impulsada por Francia y Reino Unido que prevé el despliegue de cazaminas para limpiar el estrecho una vez finalizadas las hostilidades. Sin embargo, aclaró que ese plan no contempla un escenario en el que Irán continúe bloqueando el paso marítimo.

“Tenemos un plan para cuando deje de haber disparos. Lo que digo es que necesitamos un plan B para si alguien sigue disparando”, concluyó Rubio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuba aceptó una ayuda humanitaria de Estados Unidos por US$100 millones en medio de la tensión con Washington.

Cuba aceptó una ayuda humanitaria de Estados Unidos por US$100 millones en medio de la tensión con Washington

 Moxy Atlanta Downtown

Peligra el negocio del Mundial 2026: menos reservas hoteleras en Estados Unidos y precios siderales

Estados Unidos le revocó la visa a un exfuncionario argentino vinculado a la pesca ilegal china en el país.

Estados Unidos apuntó contra un exfuncionario argentino por presuntos vínculos con la pesca ilegal china

Fotografía de archivo que muestra al expresidente de Cuba Raúl Castro sosteniendo una bandera de Cuba durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en La Habana (Cuba). Estados Unidos imputó este miércoles a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de una aeronave por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales

Estados Unidos acusó de homicidio al expresidente cubano Raúl Castro por "derribar dos aviones en 1996"