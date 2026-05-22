Estados Unidos advirtió que analiza un "plan B" militar si Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz

Este viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , advirtió en una rueda de prensa que analizan un “ plan B ” militar para reabrir el estrecho de Ormuz en caso de que Irán se niegue a levantar el bloqueo en esa vía marítima estratégica.

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“Lo que todos esperamos es un acuerdo con Irán en el que el estrecho esté abierto y abandonen sus ambiciones nucleares. Pero también tenemos que tener un plan B”, afirmó Rubio durante una declaración pública.

El funcionario sostuvo que el principal objetivo de Estados Unidos sigue siendo alcanzar una solución diplomática , pero reconoció que distintos países ya comenzaron a debatir posibles acciones en caso de que Teherán mantenga cerrada la circulación marítima.

El bloqueo del estrecho de Ormuz afecta a economías de todo el mundo.

“¿Qué pasa si Irán se niega a abrir el estrecho? En ese momento alguien tendrá que hacer algo al respecto”, señaló Rubio, quien además advirtió que varios países podrían verse incluso más afectados que Estados Unidos por una interrupción prolongada del tránsito comercial en la región.

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, ya que por allí circula una parte importante del petróleo y gas exportado desde Medio Oriente hacia mercados internacionales.

Rubio explicó que algunos países aliados manifestaron interés en participar de una eventual operación para garantizar la libre navegación, aunque evitó precisar cuáles son esas naciones o qué características tendría una intervención militar.

estrecho de ormuz Estados Unidos debate sobre un "Plan B" en caso de que Irán no libere el paso en Ormuz. EFE

“No sé si sería necesariamente una misión de la OTAN, pero sí serían países de la OTAN los que podrían contribuir”, indicó. El secretario de Estado también remarcó que Estados Unidos tiene capacidad para actuar unilateralmente, pero "hay países que han expresado interés en participar en algo así, y creo que deberíamos aceptárselo".

Además, Rubio hizo referencia a una iniciativa impulsada por Francia y Reino Unido que prevé el despliegue de cazaminas para limpiar el estrecho una vez finalizadas las hostilidades. Sin embargo, aclaró que ese plan no contempla un escenario en el que Irán continúe bloqueando el paso marítimo.

“Tenemos un plan para cuando deje de haber disparos. Lo que digo es que necesitamos un plan B para si alguien sigue disparando”, concluyó Rubio.