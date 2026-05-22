Trump descalificó nuevos archivos sobre OVNIS y fenómenos anómalos

La administración de Donald Trump presentó este jueves una segunda entrega de documentos desclasificados relacionados con fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés). Esta medida forma parte de una iniciativa que busca revelar archivos históricos sobre avistamientos y encuentros registrados por las fuerzas armadas estadounidenses.

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GRABACIÓN OVNI/UAP 8 GRECIA 01-01-2024 https://t.co/ZCp2Rh7jmg Atención porque este video es muy, pero que muy interesante. El video esta grabado con dos tipos de vision. En el lado derecho mostrando imágenes electroópticas y el lado izquierdo mostrando imágenes SWIR,… pic.twitter.com/BRsv2Mjk8Q

La documentación fue publicada a través del programa “Presidential UAP Records System for Unidentified Encounters” (PURSUE) , una plataforma lanzada el pasado 8 de mayo bajo el dominio oficial WAR.GOV/UFO .

Es probable que las imágenes provengan de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense. Un usuario subió este video a una red clasificada en junio de 2024.

El vocero del Pentágono, Sean Parnell , confirmó que esta es la segunda tanda de archivos desclasificados y adelantó que se realizarán más publicaciones de forma gradual. Entre el material difundido se encuentran:

Contenido multimedia : Se publicaron fotos, documentos internos y un total de 46 videos militares que captan fenómenos aéreos no identificados.

Registros de la misión Apollo 12 : Audios donde astronautas reportan objetos misteriosos mientras estaban en el espacio.

Casos internacionales y locales : Los informes detallan desde "bolas de fuego" detectadas en México hasta esferas naranjas brillantes rodeando helicópteros militares.

Inteligencia: Documentos sobre fenómenos observados cerca de instalaciones de prueba de armamento de la antigua Unión Soviética.

Embed Here is a thread of all of the UAP / UFO videos released today by the Department of War. pic.twitter.com/4lGe9HLO15 — John Greenewald, Jr. (@theblackvault) May 22, 2026

Según el Departamento de Guerra, el sitio web oficial registrómás de mil millones de visitas en todo el mundo desde su apertura. Para el gobierno de Trump, esta cifra es una prueba del interés masivo y del éxito en su "esfuerzo por la transparencia" informativa.

Embed | La Fuerza Aérea de EE.UU. F-16C derribó un supuesto OVNI según el segundo lote de archivos sobre OVNIs liberados hoy por el Pentágono en https://t.co/DQeHhCakOI pic.twitter.com/6ibO3cteVt — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 22, 2026

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, remarcó: "El Departamento de Guerra está completamente alineado con el presidente Trump para brindar una transparencia sin precedentes sobre el conocimiento del gobierno respecto a los fenómenos anómalos no identificados".

Embed EXCLUSIVE from @GMA/@ABC -- A first look inside the second batch of so-called "UFO files."



More than 50 videos and other documents.

Here's what we found --



- Never before seen video from 2024. The Coast Guard picking up this object as it flew near a plane over the… pic.twitter.com/MSoMI6ONDn — Jay O'Brien (@jayobtv) May 22, 2026

Luego, agregó: "Estos archivos, ocultos detrás de clasificaciones, alimentaron durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense pueda verlos por sí mismo".