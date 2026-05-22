Acusaron a los astronautas de Artemis II de fingir su misión a la Luna y el video se volvió viral: "Dejen de mentir".

A poco más de un mes de haber completado una misión histórica alrededor de la Luna, los astronautas de NASA fueron increpados por un hombre que los acusó de haber fingido el viaje espacial.
Un hombre increpó a la tripulación de la NASA en los pasillos del Capitolio y los acusó de mentir sobre el histórico viaje.
A poco más de un mes de haber completado una misión histórica alrededor de la Luna, los astronautas de NASA fueron increpados por un hombre que los acusó de haber fingido el viaje espacial.
El episodio ocurrió el pasado 12 de mayo en los pasillos del Capitolio, en Washington D. C., aunque el video comenzó a viralizarse en redes sociales recién en los últimos días.
En las imágenes se observa cómo un hombre se acerca a los integrantes de la misión Artemis II y comienza a lanzar acusaciones mientras los astronautas continúan caminando sin responder.
“Dejen de mentir, dejen de actuar, nunca fueron al espacio. Veo a través de sus mentiras”, gritó el hombre frente al piloto Victor Glover, el comandante Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense.
Mientras la tripulación ignoraba las acusaciones y seguían su recorrido, el hombre continuó gritando frases contra la NASA. “La NASA es una farsa. Arrepiéntanse ante Dios, veo a través de sus mentiras”, insistió.
Además, aseguró que la misión formaba parte de una “operación psicológica” y acusó a los astronautas de engañar a la población.
El programa Artemis, impulsado por la NASA, tiene como objetivo llevar nuevamente seres humanos a la Luna y preparar futuras misiones tripuladas hacia Marte.
La misión Artemis II fue la primera misión tripulada del programa y consistió en un vuelo de diez días alrededor de la Luna. Durante el recorrido, la tripulación sobrevoló la cara oculta del satélite natural terrestre antes de regresar a la Tierra.