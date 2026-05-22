Acusaron a los astronautas de Artemis II de fingir su misión a la Luna y el video se volvió viral: "Dejen de mentir".

A poco más de un mes de haber completado una misión histórica alrededor de la Luna , los astronautas de NASA fueron increpados por un hombre que los acusó de haber fingido el viaje espacial.

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El episodio ocurrió el pasado 12 de mayo en los pasillos del Capitolio , en Washington D. C., aunque el video comenzó a viralizarse en redes sociales recién en los últimos días.

En las imágenes se observa cómo un hombre se acerca a los integrantes de la misión Artemis II y comienza a lanzar acusaciones mientras los astronautas continúan caminando sin responder.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II

“ Dejen de mentir, dejen de actuar, nunca fueron al espacio . Veo a través de sus mentiras”, gritó el hombre frente al piloto Victor Glover , el comandante Reid Wiseman , Christina Koch y Jeremy Hansen , representante de la Agencia Espacial Canadiense.

Embed Un terraplanista encaro a los astronautas del artemis 2 en pleno capitolio y les dijo que dejen de mentir porque no viajaron a ningún lado pic.twitter.com/Bbp5DKcIuJ — ElBuni (@therealbuni) May 21, 2026

Mientras la tripulación ignoraba las acusaciones y seguían su recorrido, el hombre continuó gritando frases contra la NASA. “La NASA es una farsa. Arrepiéntanse ante Dios, veo a través de sus mentiras”, insistió.

Además, aseguró que la misión formaba parte de una “operación psicológica” y acusó a los astronautas de engañar a la población.

El programa Artemis, impulsado por la NASA, tiene como objetivo llevar nuevamente seres humanos a la Luna y preparar futuras misiones tripuladas hacia Marte.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II La misión Artemis II de la NASA estuvo tripulada por Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y Jeremy Hansen (especialista de misión de la CSA/Agencia Espacial Canadiense). Nasa

La misión Artemis II fue la primera misión tripulada del programa y consistió en un vuelo de diez días alrededor de la Luna. Durante el recorrido, la tripulación sobrevoló la cara oculta del satélite natural terrestre antes de regresar a la Tierra.