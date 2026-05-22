22 de mayo de 2026 - 14:14

Acusaron a los astronautas de Artemis II de fingir su misión a la Luna y el video se volvió viral: "Dejen de mentir"

Un hombre increpó a la tripulación de la NASA en los pasillos del Capitolio y los acusó de mentir sobre el histórico viaje.

Acusaron a los astronautas de Artemis II de fingir su misión a la Luna y el video se volvió viral: Dejen de mentir.

Acusaron a los astronautas de Artemis II de fingir su misión a la Luna y el video se volvió viral: "Dejen de mentir".

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Los Andes | Redacción Mundo
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El episodio ocurrió el pasado 12 de mayo en los pasillos del Capitolio, en Washington D. C., aunque el video comenzó a viralizarse en redes sociales recién en los últimos días.

En las imágenes se observa cómo un hombre se acerca a los integrantes de la misión Artemis II y comienza a lanzar acusaciones mientras los astronautas continúan caminando sin responder.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II
Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II.

Dejen de mentir, dejen de actuar, nunca fueron al espacio. Veo a través de sus mentiras”, gritó el hombre frente al piloto Victor Glover, el comandante Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense.

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Mientras la tripulación ignoraba las acusaciones y seguían su recorrido, el hombre continuó gritando frases contra la NASA. “La NASA es una farsa. Arrepiéntanse ante Dios, veo a través de sus mentiras”, insistió.

Además, aseguró que la misión formaba parte de una “operación psicológica” y acusó a los astronautas de engañar a la población.

El programa Artemis, impulsado por la NASA, tiene como objetivo llevar nuevamente seres humanos a la Luna y preparar futuras misiones tripuladas hacia Marte.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II
La misión Artemis II de la NASA estuvo tripulada por Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y Jeremy Hansen (especialista de misión de la CSA/Agencia Espacial Canadiense).

La misión Artemis II de la NASA estuvo tripulada por Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y Jeremy Hansen (especialista de misión de la CSA/Agencia Espacial Canadiense).

La misión Artemis II fue la primera misión tripulada del programa y consistió en un vuelo de diez días alrededor de la Luna. Durante el recorrido, la tripulación sobrevoló la cara oculta del satélite natural terrestre antes de regresar a la Tierra.

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