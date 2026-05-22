22 de mayo de 2026 - 10:32

Una mujer con cáncer de páncreas será la primera paciente en acceder a la eutanasia en Uruguay

Tiene 69 años y está internada en Montevideo. El procedimiento se realizará este viernes, luego de que el país reglamentara la ley de Muerte Digna aprobada en 2025.

Una mujer con cáncer de páncreas será la primera paciente en acceder a la eutanasia en Uruguay.

Una mujer con cáncer de páncreas será la primera paciente en acceder a la eutanasia en Uruguay.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Este viernes a las 11 de la mañana, una mujer de 69 años con cáncer de páncreas será la primera paciente en acceder legalmente a la eutanasia en Uruguay desde la entrada en vigencia de la ley de Muerte Digna.

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Medios uruguayos y la organización Empatía Uruguay confirmaron la información a Clarín. La identidad de la paciente no fue revelada, ya que, según trascendió, las primeras personas que solicitaron acceder a la eutanasia prefieren preservar su privacidad.

La prensa local informó que la mujer permanece internada desde hace diez días en el Hospital Policial de Montevideo y había tomado la decisión de iniciar el proceso en enero. El consentimiento formal fue firmado este miércoles.

Según informó Telenoche Uruguay, la paciente tiene seis hijos, dos de ellos adoptados, y uno de sus hijos mayores la acompañó durante todo el proceso.

La mujer padece un cáncer de páncreas con metástasis pulmonar, renal y hepática. Actualmente se encuentra bajo cuidados paliativos y, en los últimos meses, había decidido no continuar con más tratamientos médicos.

Desde cuándo es legal la eutanasia en Uruguay

Uruguay legalizó la eutanasia el 15 de octubre de 2025 tras la aprobación de la ley de Muerte Digna, convirtiéndose en el tercer país de América Latina en avanzar en esta legislación después de Colombia y Ecuador.

uruguay aprobó la eutanasia
La eutanasia es legal en Uruguay.

La eutanasia es legal en Uruguay.

La reglamentación definitiva fue firmada el 15 de abril por el presidente Yamandú Orsi, habilitando plenamente la aplicación de la norma.

La ley establece el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan enfermedades terminales incurables e irreversibles o sufrimientos considerados insoportables.

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