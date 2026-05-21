Marcelo Bielsa puso fecha a su ciclo en Uruguay, pero dejó más preguntas que respuestas

Marcelo Bielsa confirmó el cierre de su ciclo al frente de la Selección de Uruguay y fijó un horizonte claro para su salida: el Mundial 2026 será su último torneo al mando de la Celeste. El entrenador argentino lo anunció durante un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol en el Antel Arena, donde dejó una frase que marcó el tono de su decisión: “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”.

El técnico de 70 años vinculó su despedida directamente con el significado que le atribuye a la competencia más importante del fútbol. “Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar de la Copa del Mundo”, expresó, al tiempo que agradeció a la federación uruguaya por la oportunidad de dirigir en esa instancia.

En la misma línea, agregó un mensaje de gratitud hacia el país : “Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial”, sostuvo, dejando en claro que su continuidad no se extenderá más allá del torneo.

Un contrato que ya tenía el Mundial como límite

Desde la dirigencia, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, ya había anticipado que el vínculo del entrenador estaba pensado hasta la finalización de la Copa del Mundo. Una vez concluida la competencia, explicó, se realizará un balance general antes de definir los pasos a seguir.

“Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya. Después veremos qué quiere hacer él con sus proyectos de vida”, había señalado Alonso en declaraciones a Montevideo Portal, en línea con el escenario que finalmente confirmó el propio Bielsa.

image Marcelo Bielsa dejaría de conducir al conjunto uruguayo después del Mundial Gentileza

Uruguay rumbo al Mundial: grupo exigente y debut en Miami

La selección uruguaya integrará el Grupo H del Mundial 2026 junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España. El debut será el 15 de junio ante el conjunto asiático en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el segundo partido se jugará en la misma ciudad frente a Cabo Verde. El cierre de la fase de grupos será ante España en Guadalajara.

El equipo llega al torneo tras finalizar las Eliminatorias Sudamericanas en la tercera posición, igualado en puntos con Colombia, Brasil y Paraguay, y a 10 unidades de la Argentina líder.

Un ciclo con luces y tensiones

Bajo la conducción de Bielsa, Uruguay disputó 33 partidos, con 16 victorias, 10 empates y 7 derrotas. El inicio del proceso mostró buenos resultados, aunque con el correr de los meses el rendimiento se volvió más irregular, especialmente tras la Copa América 2024 y el conflicto con Luis Suárez, que marcó un punto de inflexión en la relación con parte del entorno futbolístico.

Pese a ese contexto, la Celeste mantiene su peso histórico: dos títulos mundiales (1930 y 1950) y una tradición competitiva que buscará reafirmar en Norteamérica.

La extensa trayectoria del “Loco”

Antes de llegar a Uruguay, Bielsa construyó una carrera de más de tres décadas en clubes y selecciones. Fue seleccionador de Argentina entre 1998 y 2004, etapa en la que ganó el Preolímpico de la CONMEBOL y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, además de liderar las Eliminatorias rumbo a Corea-Japón 2002.

También dirigió a Chile entre 2007 y 2011, donde logró la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010 con una campaña destacada, y tuvo pasos por clubes como Newell’s, Vélez, Athletic Club de Bilbao, Olympique de Marsella, Lille y Leeds United, entre otros, dejando en cada etapa una impronta reconocida por su estilo de trabajo.