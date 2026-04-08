8 de abril de 2026 - 12:41

Estafan con multas truchas a conductores de Guaymallén: el problema, en Aconcagua Radio

Estafadores dejan multas truchas en algunos lugares del municipio y la situación hizo dar la señal de alerta.

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Los Andes | Redacción
Por Redacción

En Aconcagua Radio dieron a conocer una modalidad de estafa que están aplicando en Guaymallén, y debida a la cual el municipio ha decidido alertar a la población.

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Se trata de estafadores que colocan multas de tránsito truchas para hacerles pagar a los ciudadanos en cuentas falsamente oficiales.

La Municipalidad ha informado que, para saber si la multa es genuina, la única notificación es un ticket de la unidad móvil. No están habilitados pagos electrónicos vía WhatsApp. Eso puede ser una pauta de alerta.

Ernesto Latino, juez vial del departamento de Guaymallén, contó sobre esta modalidad de estafas y dio detalles de la misma.

—¿Hay muchos casos de estafas?

—Esto surge por descargos que se han presentado en el Juzgado Vial de parte de vecinos de Guaymallén, sobre todo del Barrio Santa Ana. El descargo que presentaron era por supuestas multas impuestas que eran notoriamente irregulares, por ser formularios hechos en puño y letra, que derivaban el pago como transferencia a un número de teléfono privado y particular. Eso nos alertó para poner en conocimiento a intendencia del municipio a fin de dar a conocer la situación. La gente que ha sido incauta tal vez ha hecho el pago, tal vez por apurarse, y los lleva a una línea telefónica. Suelen poner un QR directamente para pagar. Por eso la necesidad de alertar a la población, para que los habitantes no sean defraudados.

—¿Han sido muchas las posibles estafas?

—Acá lo triste es que hay un grupo de estafas de las que podemos tener conocimiento y otro que no, así que no podemos saber exactamente cuántas estafas puede haber sufrido la sociedad. Porque quienes hayan pagado voluntaria e inmediatamente a ese número, nos quedamos sin saberlo. En cambio, quienes presentaron un descargo, aunque no hayan sido tantas, nos da una pauta de esta modalidad delictiva. El número real no lo podemos abarcar, pero por eso quisimos dar noticia inmediata.

—¿Tuvieron acceso a estas falsas boletas?

—Sí, se hacían por estacionamiento. Como por lo general cuando uno estaciona el vehículo no está presente cuando el agente de tránsito pone la multa verdadera, eso hace que uno crea que esto es real. Hay muchos lugares que pueden parecer que los puso en infracción. La hayan cometido o no, si fueron infraccionados por alguien que está tratando de estafarlos, no corresponde.

—Hemos visto una de estas falsas boletas. Está bastante bien hecha y marca las infracciones. Tiene un sello.

—Todo lo que tiene esa falsa multa es falso. Surge de una plantilla gráfica que creemos que se usaron hace mucho tiempo por la Capital. Le cambiaron el logo, pusieron uno antiguo de Guaymallén, y está escrito a mano alzado, no con los dispositivos actuales.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com

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