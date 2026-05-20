El vicepresidente de Cáritas habló en Aconcagua Radio: "La situación de calle es un indicador de la sociedad"

La llegada del frente frío en Mendoza volvió a poner en evidencia una realidad cada vez más visible: el aumento de personas en situación de calle y el crecimiento de los consumos problemáticos. En diálogo con Aconcagua Radio , el vicario general del Arzobispado de Mendoza y vicepresidente de Cáritas Mendoza , Mauricio Hadad, aseguró que la organización quedó sorprendida por la rápida respuesta solidaria de la comunidad ante la campaña impulsada el fin de semana pasado.

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“Nos asombró la velocidad con la que se pudo responder. Hasta nosotros mismos nos sorprendimos de nuestras propias redes”, afirmó. Según explicó, apenas conocieron el pronóstico de bajas temperaturas comenzaron a coordinar con las parroquias y con la Pastoral de Calle para abrir centros de recepción y organizar la distribución de abrigo, comida y elementos térmicos.

Hadad detalló que la situación ya no se concentra solamente en Capital y el Gran Mendoza. “Detectamos que ha crecido la situación de calle en Las Heras, Lavalle, el Este y otros sectores de la provincia”, señaló. Incluso mencionó casos en zonas rurales y frías como Medrano o Rivadavia. Una postal bastante brutal de época: gente durmiendo a la intemperie en lugares donde el frío parece diseñado directamente por alguien con problemas de ira.

El referente de Cáritas remarcó que la pobreza “no es principalmente económica” y sostuvo que el problema está atravesado por una profunda crisis social y vincular. “La solución no pasa fundamentalmente por la macroeconomía, sino por la política y la cultura”, expresó, aclarando que se refería a la reconstrucción de los vínculos sociales, familiares y comunitarios.

Uno de los puntos más preocupantes de la entrevista fue el crecimiento del consumo problemático, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Desde Aconcagua Radio mencionaron que muchas personas en situación de calle vienen alertando sobre el aumento del consumo de droga conocida como “la pipa”.

“Tremendo, es tremendo. Estamos asustadísimos”, reconoció Hadad. También habló sobre el incremento de la violencia vinculada al narcotráfico y admitió que las organizaciones sociales muchas veces solo pueden acompañar y contener. “La lucha contra el narcotráfico no la podemos realizar nosotros”, señaló.

Según explicó, desde Cáritas observan con frecuencia situaciones familiares muy deterioradas, especialmente en barrios populares. “Uno entra a las casas y encuentra muchas mujeres solas con niños. Los papás están en consumo, escapados de la casa o no se hacen cargo”, describió. Para el sacerdote, la ausencia paterna y la destrucción de los vínculos familiares son parte central de la crisis actual.

Redes comunitarias y microemprendimientos

Frente a este panorama, Hadad destacó que muchas mujeres comenzaron a organizarse colectivamente para sostener a sus familias. “Las familias pasan a ser comunidades de mujeres que se ayudan”, comentó. En ese marco, valoró el crecimiento de pequeños emprendimientos y capacitaciones vinculadas a costura, oficios y producción artesanal.

También relató experiencias concretas impulsadas desde merenderos y espacios comunitarios. Entre ellas, recordó un curso de elaboración de salsa de tomate realizado este año en un barrio vulnerable. El detalle tragicómico fue que el lugar ni siquiera tenía agua corriente. Mendoza, tierra del vino, las montañas y ahora también de talleres de conserva funcionando a puro ingenio porque el Estado llegó tarde otra vez.

Durante el cierre de la entrevista, Hadad recordó que quienes quieran colaborar con Cáritas pueden acercarse a la parroquia más cercana o realizar aportes económicos a través de la campaña “Compartir es amar”.

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