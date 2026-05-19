Aconcagua Radio: ATE denunció un "colapso del sistema sanitario" de Mendoza

ATE denuncia un sistema sanitario mendocino en crisis, con hospitales colapsados, falta de personal y profesionales sin aumento salarial desde octubre.

La salud pública mendocina atraviesa un momento crítico, con hospitales colapsados y profesionales al límite. Marisol Deblasi, referente provincial de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), dialogó con Aconcagua Radio desde el Hospital Notti, revelando una situación alarmante que se extiende por toda la provincia.

Deblasi denunció un “colapso en el sistema sanitario”, evidenciado por la alta demanda en las guardias y la falta de personal. Aunque los comunicados oficiales hablan de hasta ocho médicos trabajando simultáneamente, la realidad es otra: “Esto es un ideal, chicos, esto no es una realidad”, afirmó. La noche anterior, el Hospital Humberto Notti experimentó un “colapso total”, con esperas de más de cuatro horas y niños que se fueron sin atención.

La referente de ATE atribuye esta crisis a un “abandono importante del ministro de salud, el ministro (Rodolfo) Montero”, señalando el cierre de centros de salud y la falta de profesionales. Desde 2019, no se han incorporado nuevos profesionales a planta, lo que ha llevado a una escasez crítica de personal.

Los enfermeros, por ejemplo, trabajan bajo condiciones precarias, con contratos que se renuevan mensualmente y salarios que rondan los 800-900 mil pesos.

La situación no es exclusiva del Notti; todos los hospitales de Mendoza enfrentan condiciones laborales similares. Los profesionales de la salud, que no han tenido aumento salarial desde octubre, piden "ayuda, auxilio", ya que muchos están abandonando el sector. Mañana se realizará una mesa técnica donde ATE exigirá el pase a planta de los compañeros y mejoras en las condiciones laborales. La sociedad, que a menudo se enoja con los profesionales, debe entender que el problema radica en las políticas sanitarias.