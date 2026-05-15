Aconcagua Radio: Vecinos de Corralitos denuncian contaminación y abandono estatal

En una entrevista con Aconcagua Radio , Marcos Neirotti , vecino de Corralitos y vicepresidente de la ONG Fiscalía Ciudadana, expuso la grave situación de contaminación que afecta a la localidad, denunciando la inacción de las autoridades provinciales.

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Neirotti reveló los alarmantes resultados de análisis microbiológicos realizados por los propios vecinos, que contradicen las afirmaciones del gobierno.

“Decidimos reunir dinero entre los vecinos porque nos cansamos de ver que el gobierno provincial mostrara resultados positivos desde hace un año y medio en el sentido de que sus análisis daban todos bien”, explicó Neirotti.

Con 700.000 pesos recaudados entre 180 vecinos , lograron pagar análisis de muestras de agua y la certificación de un escribano.

Los resultados son contundentes: una muestra de un pozo de 30 metros de profundidad en la calle 2 de Mayo, utilizado para riego y consumo, “dio altos niveles de escherichia coli como resultado, obviamente no apta para consumo”.

Además, una muestra de un canal de riego, a 2 km del punto neurálgico de contaminación, resultó “no apto para riego de cultivos”.

Este canal, según Neirotti, pasa bordeando su propiedad, donde una finca de 3 hectáreas cultiva hortalizas que se venden normalmente. La preocupación de los vecinos se agrava por la falta de acción proactiva de los organismos responsables. “Lo que preocupa es que de manera proactiva no haya habido de parte de los organismos responsables en el gobierno, por ejemplo, un análisis de todos los pozos de la zona”, señaló Neirotti.

Recordó que, en agosto del año pasado, el Ministerio de Salud ya había ordenado cerrar un pozo en la misma calle por no ser apto, un antecedente que forma parte de su querella penal.

Neirotti criticó duramente a Humberto Mingorance, actual responsable de Aguas Mendocinas y exencargado de Medio Ambiente, quien sostiene que no hay contaminación.

“A mí me sorprende que alguien que estuvo ocho años a cargo del área de medioambiente y que ahora está en Aguas Mendocinas, más allá de que él sea diseñador gráfico, no importa, pero si ha estado 8 años de encargado de medioambiente, él debería, él lo sabe, el tema es que no lo reconoce”, afirmó.

El vicepresidente de Fiscalía Ciudadana enfatizó que el vuelco de líquidos cloacales sin tratamiento es un delito ambiental, citando al exfiscal federal Gustavo Gómez.

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