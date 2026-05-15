Cierran el paso Cristo Redentor por las nevadas: los detalles de un fin de semana frío y gris

Las autoridades confirmaron el cierre del paso Cristo Redentor a partir de las 11 de la mañana de este viernes , debido al pronóstico de nevadas.

Cuándo abre el nuevo mall de 7 pisos en Chile: será el más cercano a los mendocinos para ir y volver en pocas horas

"La medida obedece a un frente de inestabilidad (nevadas), en la alta montaña, que condiciona una transitabilidad segura. Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes", indicaron en un comunicado de prensa conocido hoy.

El cierre de barreras en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata fue a las 9 de Argentina.

Pronóstico del tiempo: fin de semana muy frío

Después de un viernes con cielo algo nublado y una máxima de 20°C, se espera un brusco cambio con lluvias y lloviznas, además de nevadas en cordillera, para este sábado. La mínima será de 7°C, mientras que la máxima rondará los 14°C en el Gran Mendoza.

En cuanto al domingo, habrá nubosidad en disminución y frío con heladas generales y leve ascenso de la temperatura máxima. "Nieblas y neblinas matinales. Mejorando en cordillera", amplía el pronóstico de Contingencias Climáticas. La mínima será de -1°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C.