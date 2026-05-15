Qué le pasa al cuerpo cuando la hipertensión no es controlada: la tienen más de 400.000 mendocinos

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial , que se conmemora este 17 de mayo, las cifras en Mendoza encienden alarmas. Según los datos del Censo 2022 del Indec, la población de la provincia asciende a 2.014.533 personas, de las cuales 1.447.518 son mayores de 18 años.

La enfermedad del corazón que crece en la Argentina y ya afecta a 1 de cada 50 adultos

Bajo la premisa estadística de que 1 de cada 3 adultos padece esta condición, se estima que más de 400.000 mendocinos tienen presión alta , muchos de ellos sin saberlo.

Se trata de una patología que va en aumento, asociada al avance de las enfermedades crónicas no transmisibles, con alto impacto en las condiciones y calidad de vida de las personas.

La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) plantea que según el Informe Mundial de Hipertensión 2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de la mitad de los adultos argentinos de entre 30 y 79 años (51%) presenta hipertensión arterial (HTA), una cifra muy superior al promedio mundial (34%).

Se habla de hipertensión cuand o la presión arterial se mantiene igual o por encima de 140/90 milímetros de mercurio (mmHg) de manera sostenida.

Asimismo, en setiembre pasado, la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) presentó una actualización en sus guías sobre presión arterial, que redefinió los parámetros de diagnóstico y tratamiento en Estados Unidos.

Aunque se trata de lineamientos diseñados para ese país, especialistas señalan que la modificación podría tener impacto en otras regiones. A partir de esto, señalaron que las nuevas directrices proponen tratar a los pacientes para que su presión arterial permanezca por debajo de 130/80 mmHg.

La falta de síntomas de la hipertensión

Esta patología es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal. Sin embargo, puede pasar desapercibida durante años.

Por eso, la hipertensión arterial es conocida en el ámbito médico como la "asesina silenciosa", y el apodo no es casual. “Se trata de una enfermedad crónica que afecta a uno de cada tres adultos, caracterizada por un aumento persistente de la presión con la que la sangre circula por las arterias", explica el doctor Marcelo Cáncer, cardiólogo de Ospedyc.

Portadas Canva (13) Hipertensión: cuando los valores igualan o superan los 140/90 mmHg, el sistema cardiovascular comienza a trabajar bajo un estrés constante.

El especialista advierte sobre el gran desafío para la salud pública: "En la gran mayoría de los casos, la presión alta no duele, no marea ni genera molestias evidentes; el cuerpo se adapta a niveles peligrosos mientras el daño ocurre de forma invisible”.

Como consecuencia, muchas personas viven con esta condición mucho tiempo favoreciendo el deterioro de su salud. “A pesar de la alta prevalencia de la hipertensión, un tercio de los hipertensos no saben que lo son y la mitad de los que se encuentran en tratamiento no están adecuadamente controlados”, señala la Analia Aquieri, médica cardióloga especialista en Hipertensión arterial del Hospital de Clínicas de Buenos Aires.

“A pesar de que el 61% de las personas con HTA están diagnosticadas y el 44% reciben tratamiento, solo el 16% logran un control adecuado de la presión arterial. En total, se estima que 12,1 millones de argentinos viven con HTA, y alrededor de 10,1 millones no la tienen controlada, lo que refleja una brecha importante entre tratamiento y control”, dice por su parte la SAHA.

Qué pasa cuando la hipertensión no es tratada

Cuando los valores igualan o superan los 140/90 mmHg, el sistema cardiovascular comienza a trabajar bajo un estrés constante. Esta falta de señales de alerta es precisamente lo que lleva a muchos pacientes a postergar sus controles, bajo la falsa premisa de que "si no me siento mal, estoy sano".

Sin embargo, la medicina es tajante: la ausencia de síntomas no es garantía de salud. Muchas veces, las primeras manifestaciones físicas aparecen recién cuando el daño en los órganos ya es avanzado o irreversible.

“El impacto de no tratar esta condición a tiempo es severo”, prosigue el cardiólogo. Una presión arterial sin control aumenta drásticamente las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), con secuelas neurológicas que pueden cambiar la vida para siempre.

Asimismo, el corazón se ve obligado a trabajar forzado, lo que facilita la obstrucción de las arterias coronarias y deriva en infartos. Los riñones también sufren este deterioro progresivo, pudiendo llegar a una insuficiencia renal que requiera diálisis, además de comprometer la visión y la salud de la arteria aorta.

La SAHA resalta que la mortalidad cardiovascular en Argentina sigue siendo elevada. En 2021 se registraron 433.500 muertes, y casi la mitad (48%) se atribuye a una presión arterial sistólica elevada.

Prevención: cinco minutos que salvan vidas

Frente a este escenario, los especialistas insisten en que el control anual debe ser un hábito básico. “Medirse la presión es un procedimiento rápido, indoloro y accesible en cualquier centro de salud o farmacia. Son apenas cinco minutos que funcionan como una herramienta de prevención fundamental: detectar el problema a tiempo permite regular los valores y evitar complicaciones fatales”, remarca el doctor Cáncer.

Esta recomendación es universal para todos los adultos a partir de los 18 años, aunque la frecuencia debe ser mayor en quienes presentan factores de riesgo adicionales como:

Antecedentes familiares

Sobrepeso

Diabetes

Colesterol elevado

Hábito de fumar

“En definitiva, no se trata de esperar a tener un síntoma para actuar, sino de entender que un simple chequeo periódico es la diferencia entre prevenir un evento cardiovascular o llegar tarde a su tratamiento”, concluyó el especialista.

Falta de medición de la presión arterial en la consulta médica

Una investigación impulsada por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) y realizada en 2024, dio cuenta de que a 8 de cada 10 pacientes que acuden a diversos especialistas no se les mide la presión, tanto en Mendoza como en otras provincias.

recomendaciones-presion-arterial-hipertension-dk.jpg Recomendaciones para una adecuada medición de la presión arterial. Clarín

De esta manera, alertó sobre la deficitaria medición de la presión arterial (MRPA) en la consulta médica ambulatoria. A partir de esto, los investigadores quisieron conocer cuál es la situación por la que tal cosa sucede.

“Observamos que a menos del 15% de los pacientes que consultan a una institución de salud se les mide y registra la presión arterial (PA). Considerando que habitualmente un porcentaje bajo de la población acude a consultas preventivas, la baja medición de la PA en la consulta médica es una oportunidad perdida en salud”, advirtieron los investigadores.

Se trató de un abordaje que tuvo la participación de 11 instituciones. Fueron dos de Mendoza junto a otras de Salta, Córdoba, CABA, Santa Fe, Santa Cruz y Buenos Aires. Además se sumó la Emory University School of Medicine, Renal División de Atlanta, de Estados Unidos.

En la provincia participaron el Departamento de Cardiología del Hospital Español y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo.

El trabajo fue publicado por la revista científica internacional “Hipertensión y riesgo vascular” de la editorial Elsevier de España.

“La hipertensión es el factor de riesgo más importante para la muerte cardiovascular a nivel mundial. En Argentina cerca del 44% de las personas desconocen ser hipertensos, y posiblemente sea debido a que no se les mide la presión arterial en la consulta médica. Nuestra hipótesis es que la medición y el registro de la PA (MRPA) es omitida durante la consulta médica en Argentina”, expresan los autores del trabajo. Luego, lo confirmaron.