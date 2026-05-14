Habló la pareja del hombre que cayó de un cuarto piso en Rosario: negó la discusión y dio su versión

La víctima sobrevivió al impacto gracias a que un patrullero amortiguó la caída. Sin embargo, continúa internado con pronóstico reservado.

La pareja del hombre que cayó desde el balcón de un cuarto piso en Rosario declaró ante la Justicia y aportó detalles sobre lo ocurrido antes del impactante episodio que quedó registrado en video. El sujeto, por su parte, continúa internado con pronóstico reservado tras el fuerte golpe contra un patrullero.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en la esquina de Dorrego y Tucumán y generó conmoción luego de que los transeúntes viralizaran las imágenes. En el video se observa al hombre suspendido durante varios segundos, hasta que pierde la fuerza y cae sobre el techo de un móvil policial estacionado.

Cabe mencionar que, al principio, el hecho generó confusión entre los testigos, quienes llegaron a sospechar de un presunto robo. Sin embargo, se confirmó que se trataba de un residente del edificio. Ahora, la joven involucrada salió a dar explicaciones para esclarecer lo sucedido.

Embed Discutió con su pareja, se trepó por el balcón y se cayó del cuarto piso arriba de un patrullero, en Santa Fe. Más tarado, imposible. pic.twitter.com/3NdCK9Q2N4 — Gonzalo (@gonziver) May 13, 2026 Declaración de la pareja: "Estaba drogado" Según declaró Estefanía, pareja de la víctima, el hombre se encontraba "alterado por un problema de consumo de estupefacientes" en las horas previas al episodio. La mujer evitó hablar públicamente con los medios, aunque sí brindó su testimonio ante las autoridades judiciales que investigan el caso.

También circuló la versión de que todo habría comenzado después de una discusión de pareja. Sin embargo, hasta ahora los investigadores señalaron que no lograron confirmar esa hipótesis y continúan reuniendo pruebas para reconstruir cómo se desencadenó la situación dentro del departamento.

La secuencia grabada por un vecino se difundió rápidamente en redes sociales y tuvo enorme repercusión por la violenta caída. En las imágenes se ve cómo el hombre intenta sostener desde el exterior del balcón antes de precipitarse al vacío y caer sobre el patrullero. Ahora, la Justicia espera que la mujer amplíe nuevamente su declaración para esclarecer qué ocurrió minutos antes del episodio. Los investigadores también intentan determinar por qué el hombre terminó colgado desde el balcón y cómo fueron sus movimientos previos a la caída.