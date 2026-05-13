La abogada de la mujer involucrada en el vuelo sexual aseguró que "el hecho no ocurrió"

Tras el escándalo que se desató en un avion luego de que detectaran a una pareja teniendo relaciones sexuales en un vuelo de Copa Airlines en Rosario , la abogada de la mujer implicada rompió el silencio para desmentir las versiones .

La doctora Victoria Scoccia , defensora de Sandra O. , afirmó que su clienta se vio involucrada en una situación "totalmente falsa" que no coincide con los relatos difundidos en los medios.

En diálogo con Cadena 3 de Rosario sostuvo: "No es cierto todo lo que se dijo, trato de no ahondar la cuestión penal porque corre por otro carril la investigación. Pero el hecho no ocurrió, mi clienta se vio involucrada en una situación totalmente falsa y que no es conforme a lo que dicen los medios de comunicación. Ella no tiene nada que ver ".

Según trasendió la mujer y otro hombre identificado como Mauricio C. están acusados de mantener realciones sexuales en un vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá cuando estaban por aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Rosario. La situación habría sido advertida por una nena que le avisó a su abuela.

Sobre esto último la letrada aseguró que "está descartado que haya habido menores de edad alrededor" de la pareja acusada. “Todo lo que se está diciendo es absolutamente falso”, reiteró.

Ante la pregunta de por qué fue detenida la mujer de 59 años Scoccia dijo que no podía ahondar demasiado por cuestiones que van por la vía penal, pero sí dijo que "hubo una situación arriba de la aeronave, donde hay involucrada otra persona de sexo masculino que es con la que se atribuye falsamente el hecho" a su cliente.

"En esa situación se ve involucrada mi clienta. Pero ella no tuvo nada que ver en el evento. La versión de mi clienta es que el hecho no ocurrió", insistió.

Luego confirmó que Sandra "no lo conocía a este hombre" (Mauricio C.), sino que se conocieron en el avión y "ese fue su único contacto que tuvieron". Además, negó que haya consumido alcohol durante el vuelo.

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Según Scoccia, lo más grave para la mujer de 59 años, quien es empresaria, viuda y madre de familia, es la exposición que llegó tras la viralización de la noticia en los medios nacionales.

"Actualmente hay una causa que está tramitando en fiscalía, todavía no se realizó una imputación formal y menos aún una condena firme, por esto todo lo que se está reproduciendo es de una falsedad y de una irresponsabilidad que está tomando dimensiones gravísimas. No ocurrió de la manera que se está viralizando de manera muy violenta y muy rápido, no solamente a nivel local sino internacional", reclamó.

Posteriormente, se mostró sorprendida de cómo una noticia "que no debería haber tomado tanta relevancia" llegó a medios que reprodujeron rostros y datos personales. "Hay publicaciones de la hija y su familia, hay daños irreparables que se pueden ocasionar", señaló.

"Su celular está explotado de mensajes agresivos. Le cuesta transitar por la calle, ir a su lugar de trabajo todos los días. Ella tiene una vida activa, tiene su comercio, ejerce su profesión, es empresaria, pero su vida cambió al 100%. Una vida que era normal cambió drásticamente y se ve privada de su cotidianeidad, implica un daño psicológico que lo soporta como puede y con asistencia médica", agregó.

Luego contó que "su celular lo obtuvieron gente de los medios y otras personas que le están escribiendo mensajes hostiles. Escaló a niveles que no sabemos hasta dónde pueden llegar a nivel personal".

"Es una causa que merece poner en agenda esta cuestión. Quiénes serían los responsables, eso lo estamos evaluando. A nuestro criterio podría llegar a haber una responsabilidad de la aerolínea, podría llegar a haber una responsabilidad de la policía aeroportuaria, esto está en evaluación. Estamos considerando acciones judiciales, veremos después en qué vía, pero estamos considerando en el ámbito civil, independientemente de lo penal", concluyó.

Actualmente, la causa por "exhibiciones obscenas" tramita en el Ministerio Público de la Accusación de Rosario, pero los involucrados aún no han sido imputados formalmente. De comprobarse el delito, la pena no prevé prisión, sino salidas alternativas como trabajo comunitario, donaciones o reglas de conducta.