El laboratorio que no se detiene: más de 153.000 análisis clínicos en sólo tres meses en el Perrupato

Detrás de cada tubo de ensayo, de cada extracción y de cada resultado entregado, hay mucho más que estadísticas. Hay pacientes esperando respuestas, diagnósticos que permiten iniciar tratamientos y un equipo de profesionales que sostiene, muchas veces en silencio, una de las áreas más sensibles del sistema de salud.

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Durante el primer trimestre de 2026, el laboratorio del hospital regional Alfredo Ítalo Perrupato, de San Martín, procesó más de 153.000 análisis clínicos, una cifra que marca un récord para el servicio y que refleja el crecimiento sostenido de la demanda sanitaria en Mendoza.

Los números oficiales indican además que fueron atendidos 24.544 pacientes en apenas tres meses en ese laboratorio, lo que equivale a un promedio cercano a 273 personas por día. Pero desde el propio servicio remarcan que el dato más importante no es únicamente la cantidad, sino también la complejidad creciente de los estudios realizados y la incorporación de nuevos protocolos diagnósticos.

El laboratorio que no se detiene: más de 153 mil análisis clínicos en solo tres meses en el Perrupato.

“Para muchos es una estadística. Para nosotros, es la garantía de un diagnóstico rápido y preciso para cada vecino que cruza nuestras puertas”, señalaron desde el equipo de laboratorio al presentar el balance trimestral.

El crecimiento de la demanda en los hospitales y centros de salud públicos viene siendo una tendencia en toda la provincia. En Mendoza, distintos informes oficiales y periodísticos vienen reflejando un aumento sostenido de pacientes que recurren al sistema estatal, impulsado en gran parte por la crisis económica, el incremento de cuotas de prepagas y las dificultades para afrontar coseguros y prestaciones privadas.

En ese contexto, los laboratorios hospitalarios se transformaron en un punto neurálgico. No solo por el volumen de trabajo, sino también por la necesidad de ofrecer resultados en tiempos cada vez más cortos y con estudios de mayor complejidad.

En Mendoza, el sistema sanitario provincial viene avanzando además en procesos de modernización y centralización de análisis complejos a través de la red de laboratorios públicos y del Laboratorio Núcleo (LabNu), inaugurado en el hospital Lencinas. El objetivo es agilizar diagnósticos, ampliar puntos de extracción y reducir costos operativos.

Los cambios también modificaron el perfil de trabajo cotidiano dentro de los servicios bioquímicos. Hoy se realizan determinaciones más sofisticadas, vinculadas a biología molecular, endocrinología, microbiología, inmunología y diagnóstico de enfermedades infecciosas, entre otras áreas.

laboratorio 3 El laboratorio que no se detiene: más de 153 mil análisis clínicos en solo tres meses en el Perrupato.

En hospitales de la región, el incremento de actividad viene siendo constante. El hospital Perrupato, por ejemplo, informó que durante 2023 atendió cerca de 100.000 personas y realizó más de 550.000 determinaciones bioquímicas, con un crecimiento sostenido respecto de años anteriores.

Ese panorama ayuda a dimensionar el valor de las cifras conocidas ahora: más de 153.000 análisis en apenas un trimestre representan una carga de trabajo enorme, sostenida diariamente por bioquímicos, técnicos, administrativos y personal de apoyo.

Desde el laboratorio destacaron especialmente el compromiso humano detrás de esos resultados. “Este trimestre batimos nuestro propio récord, sumando estudios más complejos y mejorando nuestros procesos de cuidado”, remarcaron.

La tarea cotidiana incluye desde análisis de rutina hasta estudios específicos que muchas veces resultan determinantes para detectar enfermedades, controlar tratamientos o resolver urgencias médicas. Todo eso exige equipamiento, insumos, coordinación logística y, sobre todo, personal capacitado.

Por eso, junto al balance estadístico, el servicio quiso poner el foco en el reconocimiento al equipo técnico y profesional que sostiene el funcionamiento diario del área.

Porque detrás de cada número, efectivamente, hay personas. Pacientes que esperan respuestas. Y trabajadores de la salud que intentan darlas a tiempo.