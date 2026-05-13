Las motos volverán a rugir este domingo en San Martín , aunque no será una concentración tradicional. Habrá motores, caravanas y recorridos, pero también trajes, corbatas, boinas, camperas de cuero vintage y motocicletas que parecen salidas de otra época. Todo enmarcado en una propuesta que combina pasión por el motociclismo, turismo y una causa solidaria global.

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La comuna del Este mendocino será sede de la tercera edición local del Distinguished Gentleman Ride (DGR) , el evento internacional que se realiza simultáneamente en cientos de ciudades del mundo y que busca generar conciencia sobre la salud masculina, particularmente en torno al cáncer de próstata, la depresión y la prevención del suicidio.

La actividad comenzará a las 9 de la mañana en la intersección de 25 de Mayo y Alem , donde se realizará una exposición de motos y el acto de bienvenida a los participantes. Dos horas después partirá la tradicional rodada por los llamados “Caminos del Vino” de San Martín , un circuito turístico que recorrerá distintos distritos vinculados a la actividad vitivinícola.

La jornada concluirá en el Paseo de la Patria, donde habrá propuestas gastronómicas, música en vivo, patio de artesanos, sorteos y premios para los inscriptos.

San Martín se prepara para la tercera edición del Distinguished Gentleman Ride, el evento solidario de motos clásicas que une elegancia y conciencia social.

Un evento mundial que nació en Australia

El Distinguished Gentleman Ride nació en 2012 en Sydney, Australia, impulsado por el motociclista Mark Hawwa. La idea surgió a partir de una imagen del personaje Don Draper, protagonista de la serie Mad Men, vestido elegantemente sobre una moto clásica.

Aquella estética derivó en una propuesta concreta: reunir motociclistas de todo el mundo para recaudar fondos y visibilizar problemáticas relacionadas con la salud de los hombres.

Con el tiempo, el DGR se transformó en un fenómeno global. Actualmente se desarrolla en más de 120 países y supera las 800 ciudades participantes, con decenas de miles de motociclistas involucrados cada año.

La iniciativa trabaja junto a la Movember Foundation, reconocida internacionalmente por sus campañas vinculadas al cáncer de próstata y la salud mental masculina.

La consigna principal es sencilla: participar con vestimenta elegante y compartir una jornada de camaradería y solidaridad sobre dos ruedas.

moto 3 San Martín se prepara para la tercera edición del Distinguished Gentleman Ride, el evento solidario de motos clásicas que une elegancia y conciencia social.

Cómo llegó el DGR a San Martín

La historia local comenzó a partir de una experiencia que dejó sabor amargo.

Según contó Jorge Corrales, director de Turismo de la Municipalidad de San Martín, un grupo de motociclistas locales llamado “Allá Vamos” participó del DGR en otra ciudad durante 2023 y sintió que no había sido bien recibido.

“A partir de ahí vinieron a la Dirección de Turismo y me propusieron hacerlo en San Martín. Me pareció fantástica la idea”, relató.

Así nació la primera edición sanmartiniana en 2024. En apenas dos años, el evento logró consolidarse dentro del calendario turístico y motociclístico provincial.

“San Martín ya viene siendo, desde hace tres años, la tercera ciudad de Argentina con mayor cantidad de participantes”, sostuvo Corrales.

Según explicó, solamente Buenos Aires y Corrientes reúnen actualmente más motociclistas que la ciudad mendocina dentro del circuito oficial del DGR.

Motos clásicas, pero también actuales

Aunque la imagen más característica del evento está asociada a motos clásicas y estilos vintage, desde la organización aclararon que la convocatoria está abierta a todo tipo de motocicletas.

“Muchas veces cuando hablamos de motos clásicas la gente piensa que está limitado solamente a eso y no es así. También pueden participar motos actuales”, explicó Corrales.

De todos modos, gran parte del atractivo visual del evento está justamente en los modelos históricos que suelen aparecer en la concentración.

En San Martín participan motos fabricadas en las décadas del 40, 50 y 60, acompañadas por conductores vestidos con ropa inspirada en aquellas épocas.

Café racers, bobbers, scramblers, motos restauradas y modelos clásicos convivirán con motocicletas modernas en un recorrido que apunta más a la experiencia colectiva que a la exhibición competitiva.

moto 6 San Martín se prepara para la tercera edición del Distinguished Gentleman Ride, el evento solidario de motos clásicas que une elegancia y conciencia social.

Una convocatoria que sigue creciendo

La edición 2025 espera repetir —e incluso superar— la convocatoria del año pasado, cuando hubo cerca de 600 motociclistas inscriptos.

Ya confirmaron su presencia participantes provenientes de Mendoza, San Juan, San Luis y también de Chile.

La expectativa oficial es alta, no solamente por la cantidad de motos sino por el impacto turístico y económico que el encuentro genera durante todo el fin de semana.

“Muchos motociclistas llegan un día antes y se alojan en hoteles, cabañas y posadas rurales del departamento”, señaló Corrales.

El movimiento también alcanza al sector gastronómico, especialmente porque la concentración y el cierre del recorrido se desarrollarán en pleno centro de la ciudad.

“Después del paseo, todos los motociclistas van a disfrutar de la gastronomía típica sanmartiniana”, agregó el funcionario.

El recorrido por los Caminos del Vino

Uno de los ejes distintivos de la edición local será nuevamente el circuito denominado “DGR descubriendo los Caminos del Vino”.

La caravana recorrerá distintos distritos vinculados a la producción vitivinícola y al enoturismo, dos actividades centrales en la economía regional.

La propuesta busca aprovechar el potencial turístico del departamento y mostrar paisajes rurales, bodegas y zonas productivas a los visitantes que llegan desde distintos puntos del país y del extranjero.

La combinación entre motos clásicas, viñedos y caminos rurales terminó transformándose en una de las postales más características del evento sanmartiniano.

Mucho más que una rodada

Aunque el espectáculo visual suele captar primero la atención, los organizadores insisten en que el corazón del DGR sigue siendo la concientización.

El evento busca visibilizar problemáticas que históricamente muchas veces permanecieron silenciadas dentro del universo masculino, como la salud mental, la depresión o la dificultad para acceder a controles médicos preventivos.

“El objetivo es recaudar fondos y concientizar fundamentalmente sobre la salud masculina”, resumió Corrales.

En distintas partes del mundo, el DGR financia investigaciones y programas vinculados al cáncer de próstata y la prevención del suicidio, una problemática que afecta especialmente a varones adultos.

La estética elegante del evento funciona casi como una herramienta de comunicación: atraer la atención pública desde una imagen llamativa para instalar después un mensaje sanitario y social más profundo.

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El cronograma completo

La actividad oficial comenzará este domingo 17 de mayo a las 9 horas en 25 de Mayo y Alem, con:

exposición de motos,

recepción de participantes,

y saludo oficial.

A las 11 comenzará el paseo motociclístico por los Caminos del Vino.

Desde las 13:30, el epicentro del evento se trasladará al Paseo de la Patria, donde habrá:

patio gastronómico,

música en vivo,

artesanos,

sorteos,

y entrega de premios.

El cierre y desconcentración están previstos para las 18 horas.

Desde la organización invitaron no solamente a motociclistas sino también al público general.

“La idea es que la gente pueda acercarse, tomar un café, disfrutar de las motos y participar de esta causa”, señalaron desde Turismo.

En una ciudad históricamente vinculada al vino y a las actividades tradicionales del Este provincial, el Distinguished Gentleman Ride parece haber encontrado un espacio propio. Uno donde la cultura motociclista, el turismo y la solidaridad lograron convivir en una misma ruta.

Enlace para inscripción:

https://gentlemansride.com/es/register?country=AR&state=M&eventId=san-martin-mza