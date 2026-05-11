11 de mayo de 2026 - 18:03

Conducía con 2,71 de alcohol en sangre, chocó y terminó detenido en San Martín

La Policía recibió denuncias por maniobras peligrosas sobre Ruta 50. El vehículo terminó impactando contra cartelería fija en carril Míguez. El conductor quedó a disposición de la Justicia contravencional.

Conducía con 2,71 de alcohol en sangre, chocó y terminó detenido en San Martín.

Conducía con 2,71 de alcohol en sangre, chocó y terminó detenido en San Martín.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un hombre de 47 años fue detenido este domingo por la noche en San Martín luego de protagonizar un choque mientras conducía con una elevada graduación alcohólica.

Leé además

Conductor detenido en Guaymallén por manejar en estado de ebriedad

Guaymallén: lo detienen en un control y descubren que iba con casi cinco veces el nivel de alcohol permitido
Desbarataron a una banda dedicada al contrabando desde Chile a Mendoza

Contrabando: cayó una banda que operaba desde Chile a Mendoza con mercadería valuada en $400 millones

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió alrededor de las 20, en la intersección de Ruta 50 y carril Míguez, y fue advertido a partir de llamados al CEO que alertaban sobre un automóvil que circulaba de manera peligrosa.

Detenido por Alcoholemia en San Martín

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron un Ford Focus negro que había colisionado contra cartelería fija. Según informaron fuentes policiales, varias personas señalaron además que los ocupantes del vehículo habrían protagonizado un incidente metros antes y que intentaron continuar la marcha hasta terminar chocando.

Durante el procedimiento, los uniformados constataron que el conductor presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica. El examen de alcoholemia realizado posteriormente arrojó un resultado de 2,71 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 12 y Policía Vial. La causa quedó en manos del Juzgado Contravencional de San Martín, en el marco de la Ley 9099, artículo 67 bis.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Elbio Bruschi, el docente acusado de ciberacoso sexual. Gentileza Gobierno de Mendoza. 

Condenaron a 6 meses de prisión al docente "ilustre" por acosar a una alumna de San Rafael

Por Oscar Guillén
Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes. 

Ataron a una familia de Luján y se llevaron más de $1 millón: frenética persecución y un detenido fuertemente armado

Por Redacción Policiales
Asaltaron una estación de servicio en Junín y se llevaron medio millón de pesos.

De madrugada y armado con un cuchillo, robó $500.000 en una estación de servicio de Junín

Por Enrique Pfaab
Conductor de 76 años fue detenido en Guaymallén tras manejar ebrio

Tensión por un conductor ebrio de 76 años: evadió un control, intentó escapar y fue detenido

Por Redacción Policiales