Conducía alcoholizado, chocó en Guaymallén y terminó detenido tras agredir a personal de tránsito

Ocurrió en la intersección de calles Urquiza y Quinquela Martin. El sujeto triplicaba el límite de alcohol permitido.

Un conductor fue detenido en Guaymallén luego de protagonizar un choque y constatarse que manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre. El hecho ocurrió durante la mañana y no dejó personas heridas.

El episodio se registró cerca de las 7.20 en la intersección de calles Urquiza y Quinquela Martin. Tras un llamado al 911, personal de Tránsito se desplazó hasta el lugar. Al realizarle el test de alcoholemia al conductor de una Toyota Hilux, el resultado fue de 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre no presentaba lesiones, pero se mostró agresivo con el personal de accidentología que intervenía en el procedimiento.

Ante esta situación, fue reducido por los efectivos y trasladado en una movilidad policial. La Oficina Fiscal N° 2 dispuso que quedará a disposición en la Comisaría 9°. Además, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo involucrado en el siniestro.