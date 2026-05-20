Guaymallén rematará 12 autos y 30 motos secuestradas: cuándo será la subasta y cómo participar

La Municipalidad de Guaymallén anunció el remate de 12 autos y 30 motos que actualmente se encuentran alojados en la Playa de Secuestros Municipal. Las subastas se realizarán en tres jornadas diferentes: el viernes 22 de mayo desde las 10.30, el martes 26 de mayo a partir de las 9.30 y el viernes 1 de junio desde las 10.30.
Los remates tendrán lugar en la Oficina de Subastas Judiciales, ubicada sobre Avenida San Martín 322 de la Ciudad de Mendoza, y son organizados por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna.
Quienes estén interesados en participar podrán observar previamente las unidades los días 21 y 29 de mayo, entre las 10 y las 12, en la Playa de Secuestros situada en Tirasso y callejón Los Eucaliptos, en el distrito El Sauce.
Desde el municipio indicaron que los vehículos estarán divididos según la fecha de remate y también de exhibición.
La lista completa de los autos rematados
Exhibición 21 de mayo – Remate 22 y 26 de mayo
- PEUGEOT 504 XSD TF AÑO 1995
- VOLKSWAGEN VW 1500 M 1.8- RURAL AÑO 1983
- VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.6 30A AÑO 2008
- PEUGEOT 405 GLD BERLINA AÑO 1994
- CORVEN MIRAGE 110 AÑO 2015
- MAVERICK TOP AÑO 2007
- APPIA STRONGER 150 AÑO 2010
- MOTOMEL C150 SII AÑO 2017
- ZANELLA RX 150 AÑO 2017
- ZANELLA RX 150 R AÑO 2013
- CORVEN HUNTER 150 AÑO 2015
- ZANELLA DUE CLASSIC AÑO 2010
- MAVERICK CITY 125 AÑO 2011
- KELLER KN150 AÑO 2011
- BRAVA NEVADA 125 AÑO 2013
- MOTOMEL CX150 AÑO 2013
- MOTOMEL CG 150 AÑO 2015
- GILERA SMASH AÑO 2008
- SUMO SB110 AÑO 2006
- MOTOMEL C150 SII AÑO 2014
- GILERA VC150 AÑO 2010
- CERRO CE 150-13 AÑO 2013
- MOTOMEL C110 DLX AÑO 2014
- FIAT 1500 AÑO 1966
- MARCA FIAT SE 1.3 CL AÑO 1988
Exhibición 29 de mayo – Remate 1 de junio
- REANAULT 12 TL M 1.6 AÑO 1994
- RENAULT CLIO MIO 5P EXPRESSION PACK I AÑO 2013
- VOLKSWAGEN GOL GL 1.6 MI AÑO 1998
- FORD KA AÑO 1998
- FORD ESCORT RURAL CLX 1.8 45B AÑO 1998
- VOLSKWAGEN POINTER GL AÑO 1995
- MOTOMEL C110 DLX AÑO 2012
- GUERRERO G100 TRIP AÑO 2007
- ZANELLA DUE CLASSIC AÑO 2010
- GILERA VC150 AÑO 2010
- BRAVA ALTINO 180 AÑO 2014
- ZANELLA RX150 AÑO 2011
- MOTOMEL MEDAL AÑO 2012
- GILERA SMASH AÑO 2008
- ZANELLA RX150 AÑO 2012
- KELLER KN150-13 AÑO 2011
- CERRO CE 150-13 AÑO 2013
- IMSA IM 125 T AÑO 2009
- CORVEN ENERGY 110 AÑO 2015
- SUMO SB110 AÑO 2006
- CORVEN HUNTER 150 AÑO 2015
- MOTOMEL C150 SII AÑO 2017
- MOTOMEL C150 SII AÑO 2017
- GILERA SMASH AÑO 2019