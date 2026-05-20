20 de mayo de 2026 - 13:36

Guaymallén rematará 12 autos y 30 motos secuestradas: cuándo será la subasta y cómo participar

La Municipalidad realizará tres jornadas de remate entre mayo y junio en la Ciudad de Mendoza. Los interesados podrán ver previamente los vehículos en la Playa de Secuestros de El Sauce.

Los Andes | Redacción Sociedad
La Municipalidad de Guaymallén anunció el remate de 12 autos y 30 motos que actualmente se encuentran alojados en la Playa de Secuestros Municipal. Las subastas se realizarán en tres jornadas diferentes: el viernes 22 de mayo desde las 10.30, el martes 26 de mayo a partir de las 9.30 y el viernes 1 de junio desde las 10.30.

Los remates tendrán lugar en la Oficina de Subastas Judiciales, ubicada sobre Avenida San Martín 322 de la Ciudad de Mendoza, y son organizados por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna.

Quienes estén interesados en participar podrán observar previamente las unidades los días 21 y 29 de mayo, entre las 10 y las 12, en la Playa de Secuestros situada en Tirasso y callejón Los Eucaliptos, en el distrito El Sauce.

Desde el municipio indicaron que los vehículos estarán divididos según la fecha de remate y también de exhibición.

Rematan autos y motos en Guaymallén.

La lista completa de los autos rematados

Exhibición 21 de mayo – Remate 22 y 26 de mayo

  • PEUGEOT 504 XSD TF AÑO 1995
  • VOLKSWAGEN VW 1500 M 1.8- RURAL AÑO 1983
  • VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.6 30A AÑO 2008
  • PEUGEOT 405 GLD BERLINA AÑO 1994
  • CORVEN MIRAGE 110 AÑO 2015
  • MAVERICK TOP AÑO 2007
  • APPIA STRONGER 150 AÑO 2010
  • MOTOMEL C150 SII AÑO 2017
  • ZANELLA RX 150 AÑO 2017
  • ZANELLA RX 150 R AÑO 2013
  • CORVEN HUNTER 150 AÑO 2015
  • ZANELLA DUE CLASSIC AÑO 2010
  • MAVERICK CITY 125 AÑO 2011
  • KELLER KN150 AÑO 2011
  • BRAVA NEVADA 125 AÑO 2013
  • MOTOMEL CX150 AÑO 2013
  • MOTOMEL CG 150 AÑO 2015
  • GILERA SMASH AÑO 2008
  • SUMO SB110 AÑO 2006
  • MOTOMEL C150 SII AÑO 2014
  • GILERA VC150 AÑO 2010
  • CERRO CE 150-13 AÑO 2013
  • MOTOMEL C110 DLX AÑO 2014
  • FIAT 1500 AÑO 1966
  • MARCA FIAT SE 1.3 CL AÑO 1988

Exhibición 29 de mayo – Remate 1 de junio

  • REANAULT 12 TL M 1.6 AÑO 1994
  • RENAULT CLIO MIO 5P EXPRESSION PACK I AÑO 2013
  • VOLKSWAGEN GOL GL 1.6 MI AÑO 1998
  • FORD KA AÑO 1998
  • FORD ESCORT RURAL CLX 1.8 45B AÑO 1998
  • VOLSKWAGEN POINTER GL AÑO 1995
  • MOTOMEL C110 DLX AÑO 2012
  • GUERRERO G100 TRIP AÑO 2007
  • ZANELLA DUE CLASSIC AÑO 2010
  • GILERA VC150 AÑO 2010
  • BRAVA ALTINO 180 AÑO 2014
  • ZANELLA RX150 AÑO 2011
  • MOTOMEL MEDAL AÑO 2012
  • GILERA SMASH AÑO 2008
  • ZANELLA RX150 AÑO 2012
  • KELLER KN150-13 AÑO 2011
  • CERRO CE 150-13 AÑO 2013
  • IMSA IM 125 T AÑO 2009
  • CORVEN ENERGY 110 AÑO 2015
  • SUMO SB110 AÑO 2006
  • CORVEN HUNTER 150 AÑO 2015
  • MOTOMEL C150 SII AÑO 2017
  • MOTOMEL C150 SII AÑO 2017
  • GILERA SMASH AÑO 2019

