18 de mayo de 2026 - 08:34

Joven motociclista fue chocado por una camioneta, quedó tendido en el asfalto y el conductor se fugó

Un motociclista de 27 años resultó herido durante la madrugada de este domingo luego de ser embestido por una camioneta que se dio a la fuga en Guaymallén.

1
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un motociclista de 27 años resultó herido durante la madrugada de este domingo luego de ser embestido por una camioneta que se dio a la fuga en Guaymallén.

Leé además

Grave incendio en Guaymallén.

Un feroz incendio destruyó una distribuidora de Guaymallén: hubo explosiones y pérdidas totales
Un hombre de 34 años, con un extenso historial delictivo, fue encontrado muerto en la madrugada de este domingo en Guaymallén.

Asesinato en Guaymallén: encontraron a un hombre con heridas de bala tirado en la calle

El siniestro ocurrió cerca de las 2.18 en el Acceso Este, a la altura del ingreso a la lateral Norte de Elpidio González, según informó la Delegación Vial Gran Mendoza.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la víctima circulaba en una motocicleta Rouser 135 cc por el Acceso Este con dirección hacia el Oeste y, al descender por Elpidio González, fue impactada desde atrás por una camioneta cuyo conductor escapó tras la colisión.

Como consecuencia del choque, el motociclista identificado como G. L. O. S., de 27 años, sufrió politraumatismos y debió ser asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado, que dispuso su traslado al Hospital Central.

Por el momento, el vehículo involucrado no ha sido identificado y la Policía de Mendoza trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el conductor que huyó del lugar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Algunos departamentos aplican reorganizaciones administrativas y otros defienden sus actuales niveles de gasto.

Intendentes ajustan el gasto político en medio del derrumbe de la recaudación

Guaymallén anunció la reapertura del refugio para mujeres en situación de violencia por motivos de género

Guaymallén reabrió su refugio para mujeres en situación de violencia por motivos de género

Dos incendios registrados en pocas horas en Guaymallén y Maipú dejaron importantes daños materiales y dos personas heridas.

Tres autos destruidos y heridos en dos incendios: vecinos héroes en Guaymallén y caos en Maipú

El financiamiento será destinado a infraestructura, gestión ambiental y renovación del parque

El Gobierno autorizó a Guaymallén para la búsqueda de financiamiento por hasta $10.000 millones