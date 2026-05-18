Joven motociclista fue chocado por una camioneta, quedó tendido en el asfalto y el conductor se fugó

Un motociclista de 27 años resultó herido durante la madrugada de este domingo luego de ser embestido por una camioneta que se dio a la fuga en Guaymallén.

Un motociclista de 27 años resultó herido durante la madrugada de este domingo luego de ser embestido por una camioneta que se dio a la fuga en Guaymallén.

El siniestro ocurrió cerca de las 2.18 en el Acceso Este, a la altura del ingreso a la lateral Norte de Elpidio González, según informó la Delegación Vial Gran Mendoza.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la víctima circulaba en una motocicleta Rouser 135 cc por el Acceso Este con dirección hacia el Oeste y, al descender por Elpidio González, fue impactada desde atrás por una camioneta cuyo conductor escapó tras la colisión.

Como consecuencia del choque, el motociclista identificado como G. L. O. S., de 27 años, sufrió politraumatismos y debió ser asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado, que dispuso su traslado al Hospital Central.