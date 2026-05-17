17 de mayo de 2026 - 09:57

Asesinato en Guaymallén: encontraron a un hombre con heridas de bala tirado en la calle

La policía encontró el cuerpo a las 3.40, mientras realizaba patrullaje preventivo en la zona. El hombre fue identificado como Gustavo Adolfo Pérez Álvarez, de 34 años y con extenso prontuario delictivo.

Un hombre de 34 años, con un extenso historial delictivo, fue encontrado muerto en la madrugada de este domingo en Guaymallén.

Un hombre de 34 años, con un extenso historial delictivo, fue encontrado muerto en la madrugada de este domingo en Guaymallén.

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Policía Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 34 años fue encontrado muerto durante la madrugada de este domingo en Guaymallén y la Justicia investiga el caso como un posible homicidio. El cuerpo fue hallado sobre la vía pública por efectivos policiales que realizaban patrullajes preventivos en la zona.

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El hecho se produjo cerca de las 3.40 en la intersección de Correa Saa y Servet. Durante las pericias, los policías secuestraron un proyectil calibre 22 entre las prendas de la víctima, además de notar lesiones compatibles con impactos de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Gustavo Adolfo Pérez Álvarez. Tras el hallazgo, los policías activaron el protocolo correspondiente y solicitaron la presencia de personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que confirmó el fallecimiento en el lugar.

Luego trabajaron en la escena efectivos de la División Homicidios, Policía Científica y personal de la Fiscalía especializada. Los peritos realizaron relevamientos en la zona y distintas medidas investigativas para intentar determinar cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron.

Prontuario delictivo de la víctima

De acuerdo con el parte policial, Pérez Álvarez registraba antecedentes por robo simple en 2011 y 2026, además de causas por tentativa de robo y hurto iniciadas entre 2024 y 2026. Todos esos datos fueron incorporados al expediente judicial que lleva adelante la Fiscalía de Homicidios.

Una vez concluidas las actuaciones en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para avanzar con la autopsia correspondiente.

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