11 de mayo de 2026 - 21:03

Confirmaron que el intendente Marcos Calvente tiene gripe influenza y continuará internado

Tras ser ingresado el domingo por un cuadro febril, el jefe comunal de Guaymallén dio positivo en el hisopado viral.

Marcos Calvente, el intendente de Guaymallén

Marcos Calvente, el intendente de Guaymallén

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Los Andes | Redacción Política
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Luego de ser internado el domingo, el último parte médico del intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, confirmó que el hisopado realizado arrojó un resultado positivo para gripe influenza.

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La influenza es una infección respiratoria de origen viral que suele manifestarse con cuadros febriles altos, malestar general y posibles complicaciones, especialmente en periodos de alta circulación del virus.

A pesar del diagnóstico, informaron que el mandatario comunal se encuentra estable, de buen ánimo y evolucionando favorablemente. No obstante, por una cuestión de precaución y para monitorear de cerca su evolución, los profesionales médicos dispusieron que permanezca un día más internado en observación.

Una vez que se le otorgue el alta, Calvente deberá cumplir con los días de aislamiento correspondientes según las indicaciones sanitarias.

En un primer momento, se le realizaron estudios de sangre que arrojaron resultados normales, lo que permitió a los médicos descartar cuadros de gravedad o neumonía. Ante la sospecha de una "gripe viral más fuerte de lo habitual", se procedió a realizar el hisopado que finalmente confirmó la presencia de influenza.

Ante este escenario, las autoridades recordaron la importancia de la vacunación antigripal como la herramienta principal para prevenir riesgos y complicaciones graves, particularmente en grupos de riesgo y contextos de alta circulación viral.

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