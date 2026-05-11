En Casa Rosada contradicen a Bullrich: sostienen que el paquete de reforma electoral no se abrirá

El convulsionado presente que atraviesa la plana del Poder Ejecutivo tiene impacto incluso en la estrategia legislativa, en particular en la necesidad de tratar el proyecto de reforma electoral que encuentra diversas aristas entre la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich , y la Casa Rosada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este martes, los integrantes de la mesa política abordarán el tema en la nueva edición del intercambio que se celebrará desde las 16 en el despacho del Ministerio del Interior ubicado en la planta baja de Casa Rosada.

Bullrich, en su afán autónomo, le comunicó a sus pares en la Cámara Alta que tenía intención de desglozar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y tratar Ficha Limpia por separado . Así lo informó el jefe del bloque del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling, a través de su cuenta de X.

Sin embargo, en Balcarce 50 desestiman la jugada presentada por la legisladora, en tensión con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a raíz de las críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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"Patricia no estuvo en la elaboración. Mandamos un proyecto que incluía todo y no cambiamos de idea. Le gusta un poco el protagonismo", se despachó un integrante de la mesa política ante la mencionada agencia.