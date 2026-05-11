Sorpresas en una encuesta: cae la imagen de Alfredo Cornejo y se posiciona bien un "outsider"

Una encuesta realizada por el consultor bonaerense Aníbal Urios posicionó al diputado nacional de La Libertad Avanza Luis Petri como el dirigente político más atractivo para los mendocinos en la actualidad. Pero además aportó sorpresas : registró una baja muy importante en la imagen de Alfredo Cornejo y sorprendió con la aparición de un outsider como opción.

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El sondeo de DC Consultores le asignó a Petri un apoyo del 34,5% , en tanto que el intendente radical de la Capital Ulpiano Suárez obtuvo 17,2% y el peronista de Maipú Matías Stevanato 12,7%.

DC no incluyó en el menú de opciones al ministro de Educación Tadeo García Zalazar , quien tiene el aval del propio gobernador Cornejo para la competencia. Además se realizó bajo una consigna de ficción: Urios preguntó cuál de los dirigentes mencionados podría sacar campeón a la Selección Argentina si Lionel Scaloni renunciara a la conducción.

En este contexto, hubo un empresario que -en la categoría de los outsiders - sorpresivamente obtuvo más avales que la mayoría de los candidatos a gobernador: Daniel Vila . El dueño de medios de comunicación y presidente del club Independiente Rivadavia alcanzó 18,7% de adhesión. O sea, se instaló segundo y sólo Petri lo superó.

Este resultado "refleja una porción del electorado que, agotada de la política tradicional, busca en el sector privado el pragmatismo que no encuentra en el Estado", dicen al respecto las conclusiones del trabajo.

petri candidatos

Según este ranking de adhesiones, Alfredo Cornejo tiene hoy un apoyo de apenas el 10,6%. "Su desgaste de gestión es evidente", dice el estudio.

En cuanto a Petri, en las conclusiones se le asigna el mejor resultado en cuanto a la "fantasía del liderazgo" (34,5%) y dice que posee una imagen positiva del 54,7%. "Petri logra capitalizar el discurso de 'orden y seguridad' que la gente exige", arriesga también Urios.

Respecto de Suárez, aunque los datos específicos no se brinden en el estudio, las conclusiones sostiene que "se consolida como el perfil más sano del tablero mendocino. No solo ostenta la imagen positiva más alta de la encuesta (62,5%), sino que es el segundo favorito para 'sacar campeón al equipo' (17,2%). Representa el modelo del 'solucionador' sin fricción ideológica".

La encuesta en cuestión fue realizada entre el 28 de abril y el 2 de mayo pasados, en base a 917 casos de toda la provincia, los cuales fueron relevados por medio de dispositivos móviles.

Otras sorpresas de la encuesta

De acuerdo con las conclusiones de la encuesta de Urios, que fue dada a conocer parcialmente por el consultor, la sociedad mendocina "ha decidido desdoblar su paciencia: mientras sostiene una tolerancia pragmática hacia el rumbo macroeconómico nacional, ejecuta una auditoría implacable y urgente sobre la gestión provincial".

Esta "auditoría" se detecta en otras respuestas del sondeo. Por ejemplo, una que consulta sobre el "rumbo de la provincia", en la cual el 39,7% se inclina por la opción "Le perdí la confianza" y el 22,4% por la que dice "Nunca le tuve confianza". O sea, el 62,1% tiene opiniones negativas sobre la gestión.

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La situación económica también aparece como una preocupación mayoritaria -32,7% se inclina por "Mi economía no soporta más tiempo" y 18.3% por "No me gusta el Modelo Milei"- y sólo el 7,2% habla de haber tenido alguna mejora en este aspecto.

Por otro lado, el estudio habla también de una sociedad que "pide un Bukele" (en referencia al presidente de El Salvador) por su respaldo mayoritario las "penas duras" en materia de seguridad.

Según las conclusiones, "el ciudadano banca el rumbo de Milei pero le factura a Alfredo Cornejo la falta de un 'escudo' local, lo que se traduce en una imagen negativa consolidada del 61,9%".

"El diagnóstico ciudadano es brutal y rompe definitivamente el espejismo de la 'Mendoza idílica': un aplastante 44,8% señala el 'crecimiento desparejo (pobreza en el Gran Mendoza)' como la gran cuenta pendiente. La sociedad está advirtiendo que la provincia se fracturó y que el desarrollo quedó concentrado, empujando a la periferia hacia la marginalidad", dicen las conclusiones.