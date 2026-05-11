Marcela Pagano denunció a Karina Milei por el contrato de su asistente personal: "Con la nuestra"

La exdiputada libertaria asegura que ese contrato presenta irregularidades, y pidió explicaciones. "¿Qué ‘cosas personales’ de Karina estamos pagando los contribuyentes?”, escribió.

La diputada Marcela Pagano, exlibertaria y ligada al kirchnerismo, presentó una denuncia penal contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por presuntas irregularidades vinculadas al contrato estatal de Andrea Juárez, señalada como asistente personal y amiga cercana de la funcionaria.

Según expuso la legisladora en sus redes sociales, Juárez habría ingresado apenas dos veces a Casa Rosada durante el último año. Además, aseguró que la propia contratada reconoció públicamente que asistía a Karina Milei en “cosas personales” en un reportaje, lo que motivó la presentación judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/2053908255412240734?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy denuncié penalmente a @KarinaMileiOk para que explique ante la justicia por qué le paga con un contrato del Estado a su asistente personal y mejor amiga Andrea Juárez. A diferencia del resto de los empleados de la Secretaría, Juárez apenas ingresó en un año dos veces a la… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 11, 2026

Posteo de Marcela Pagano: “Para los Milei hay doble vara moral” "Hoy denuncié penalmente a @KarinaMileiOk para que explique ante la Justicia por qué le paga con un contrato del Estado a su asistente personal y mejor amiga Andrea Juárez. A diferencia del resto de los empleados de la Secretaría, Juárez apenas ingresó en un año dos veces a la Casa Rosada", sostuvo la ex periodista en su cuenta de X.

"Esto es un delito porque le paga con la ‘nuestra’ y debe tener un rol asignado que explique su contratación para servicio al Estado. Paradojas del destino, Fue @JMilei quien calificó como ‘chorra’ a la esposa del presidente de España (Pedro Sánchez) por hacer exactamente lo mismo. Para los Milei, hay doble vara moral?", agregó.