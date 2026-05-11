11 de mayo de 2026 - 20:58

Marcela Pagano denunció a Karina Milei por el contrato de su asistente personal: "Con la nuestra"

La exdiputada libertaria asegura que ese contrato presenta irregularidades, y pidió explicaciones. "¿Qué ‘cosas personales’ de Karina estamos pagando los contribuyentes?”, escribió.

Marcela Pagano vs. Karina Milei.

Marcela Pagano vs. Karina Milei.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La diputada Marcela Pagano, exlibertaria y ligada al kirchnerismo, presentó una denuncia penal contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por presuntas irregularidades vinculadas al contrato estatal de Andrea Juárez, señalada como asistente personal y amiga cercana de la funcionaria.

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Según expuso la legisladora en sus redes sociales, Juárez habría ingresado apenas dos veces a Casa Rosada durante el último año. Además, aseguró que la propia contratada reconoció públicamente que asistía a Karina Milei en “cosas personales” en un reportaje, lo que motivó la presentación judicial.

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Posteo de Marcela Pagano: “Para los Milei hay doble vara moral”

"Hoy denuncié penalmente a @KarinaMileiOk para que explique ante la Justicia por qué le paga con un contrato del Estado a su asistente personal y mejor amiga Andrea Juárez. A diferencia del resto de los empleados de la Secretaría, Juárez apenas ingresó en un año dos veces a la Casa Rosada", sostuvo la ex periodista en su cuenta de X.

"Esto es un delito porque le paga con la ‘nuestra’ y debe tener un rol asignado que explique su contratación para servicio al Estado. Paradojas del destino, Fue @JMilei quien calificó como ‘chorra’ a la esposa del presidente de España (Pedro Sánchez) por hacer exactamente lo mismo. Para los Milei, hay doble vara moral?", agregó.

Al respecto, Pagano señaló que "si cada empleado público tiene que cumplir un horario y fichar día a día, por qué razón hay privilegios para ‘las amigas’ del poder?".

"Qué ‘cosas personales’ de Karina estamos pagando los contribuyentes? Además Juárez es apoderada de LLA. El poder no es un privilegio. Es una responsabilidad", cerró su mensaje la diputada.

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