Marcela Pagano pidió la detención de Manuel Adorni por "apretar a un testigo"

La diputada solicitó la detención del jefe de Gabinete por presunta interferencia en una causa. Lo acusa de haber contactado a un testigo clave antes de su declaración judicial.

La diputada Marcela Pagano solicitó ante la Justicia la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La legisladora lo acusa de haber intentado influir sobre un testigo clave, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La presentación fue realizada ante el juez Ariel Lijo y se fundamenta en el posible entorpecimiento de la investigación, uno de los criterios que pueden justificar una medida de detención preventiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/2051423974869897441&partner=&hide_thread=false Acabo de solicitar la detención de @madorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina IRURZUN. pic.twitter.com/Yzl7iqWr8h — Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 4, 2026 Acusación y fundamentos del pedido Según la denuncia, Adorni habría contactado al arquitecto Matías Tabar, considerado testigo clave, antes de que prestara declaración bajo juramento. Pagano sostiene que el funcionario le habría ofrecido “ayuda” y contactos de su equipo, en un contexto en el que también se mencionó la eliminación de mensajes de WhatsApp vinculados al caso.

La diputada argumentó que esta situación podría constituir una maniobra concreta de interferencia, ya que el testigo es central para esclarecer posibles irregularidades económicas. El pedido de detención se apoya en la denominada “doctrina Irurzun”, un criterio judicial que contempla la prisión preventiva de personas con poder que podrían influir en la causa a través de sus vínculos o posiciones.

Pagano remarcó que esta doctrina fue aplicada en casos anteriores de exfuncionarios y consideró que, en este caso, la situación se agrava porque Adorni se encuentra en ejercicio de funciones, lo que —según planteó— incrementa su capacidad de incidencia.