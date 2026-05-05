5 de mayo de 2026 - 19:52

La Justicia frenó el pedido de arresto inmediato contra Manuel Adorni, pero ordenó nuevos peritajes

La solicitud de detener “de manera inmediata” había sido presentada por la diputada Marcela Pagano, exlibertaria y con acercamientos al kirchnerismo.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El fiscal Gerardo Pollicita rechazó el pedido de “detención inmediata” contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni al considerar que no están dadas las condiciones y que no existe un “riesgo real o grave” para una medida de este tipo en esta etapa de la causa.

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La solicitud había sido impulsada por la diputada Marcela Pagano. En su dictamen, el fiscal sostuvo que no se verifican los “extremos necesarios”, como fuga o entorpecimiento de la investigación, aunque dejó abierta la posibilidad de aplicar restricciones como limitar el contacto del funcionario con ciertos testigos.

Por otra parte, la Justicia ordenó llevar a cabo el peritaje del celular del contratista que declaró este lunes, Matías Tabar, para verificar los supuestos mensajes y comunicaciones que habría tenido tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa, Bettina Angeletti.

Justificación de Marcela Pagano para pedir la detención

La exlibertaria Pagano había presentado la solicitud de detención apoyándose en la “doctrina Irurzun”, un criterio jurisprudencial que facilita la prisión preventiva para (ex) funcionarios públicos y que, por pertenecer al Estado, pueden generar “vínculos residuales” y entorpecer una investigación judicial, incluso si ya no están en su cargo.

En referencia a ello, la diputada sostuvo que Adorni tiene “capacidad estructural” para obstaculizar la justicia, sobre todo luego de la declaración de Tabar, quien afirmó haber recibido “presiones” por parte del funcionario horas antes de testificar.

En lo que respecta a las próximas indagatorias, este miércoles declara a Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito.

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