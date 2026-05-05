Cascada, apoyacabezas en jacuzzi y más lujos por USD 245.000 en efectivo: los trabajos de Adorni en la casa del country

La casa que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz , se transformó arquitectónicamente y quedó en el centro de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, que pone el foco en cómo se financió esa costosa transformación, ya que no estaría respaldada por los ingresos declarados por el funcionario.

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Según declaró este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita, el arquitecto Matías Tabar , vicepresidente de Grupo AA Arquitectura, detalló una obra que, en números y modalidad de pago, abre más preguntas que certezas: la propiedad fue adquirida por 120.000 dólares, pero la remodelación trepó a 245.000 dólares, abonados íntegramente en efectivo y "en negro" (no hubo factura). En 2023, Adorni ganaba unos $3 millones mensuales como vocero.

La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz

La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz

El vínculo entre Adorni y el contratista comenzó en agosto de 2024, cuando el funcionario lo contactó por WhatsApp para avanzar con la refacción de la vivienda en el lote 380 del barrio Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El plan inicial incluía trabajos habituales: entrada, garaje, galería, pintura, pisos, revestimientos, escalera, parrilla y piscina . Pero con el correr de los meses, la obra escaló.

Se sumaron intervenciones en la cocina -isla, mesadas y desayunador-, ajustes de iluminación, dos apoyacabezas para un jacuzzi, una cascada decorativa y múltiples mejoras estructurales. La pileta también fue rediseñada: se redujo su profundidad y se revistió con piedra en el interior y mármol travertino en el exterior.

La cascada que Adorni incorporó a su piscina en la casa del country Indio Cuá La cascada que Adorni incorporó a su piscina en la casa del country Indio Cuá Gentileza / TN

A eso se agregaron detalles que definen el estándar de la obra: muebles a medida en todos los ambientes, desde racks de TV hasta mobiliario completo de living y dormitorios, además de microcemento, parquización, aires acondicionados, bomba de calor y terminaciones de alta gama.

Lo que empezó como una refacción terminó, en palabras del propio Tabar, como una “remodelación de alto valor económico”.

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El punto más sensible: todo en "negro" con dólares

Según el testimonio de Tabar, absolutamente todos los pagos se realizaron en dólares, en efectivo y sin ningún tipo de comprobante. Ni recibos, ni facturas, ni registros formales a nombre de Adorni o de su esposa, la coach ontológica Bettina Angeletti.

El primer desembolso habría sido de 35.000 dólares, entregado en mano. El resto siguió la misma lógica: pagos directos que el propio contratista distribuía entre proveedores, carpinteros y distintos rubros.

La planilla que aportó Matías Tabar ante la Justicia con los gastos de Adorni en su casa del country Indio Cuá La planilla que aportó Matías Tabar ante la Justicia con los gastos de Adorni en su casa del country Indio Cuá Gentileza / La Nación

Tabar intentó justificar esa metodología al afirmar que en el sector de la construcción “la mayor parte” de las operaciones se maneja de esa manera. Sin embargo, en sede judicial reconoció que se trató de una obra completamente informal desde el punto de vista documental.

Mientras avanzaban los trabajos, extendidos durante unos diez meses, Adorni y su esposa no se instalaron de inmediato en la casa.

De acuerdo al relato del contratista, la pareja alquilaba otra propiedad dentro del mismo country, lo que les permitía seguir de cerca la evolución de la obra. Recién en julio de 2025 se habrían mudado de forma definitiva.

Ese alquiler simultáneo dentro del mismo barrio suma otro elemento al cuadro general de gastos vinculados a la vivienda.

El contratista Matías Tabar El contratista Matías Tabar Gentileza / Clarín

El contacto de Adorni con el arquitecto antes de declarar

Antes de prestar declaración, Tabar dijo haber recibido un llamado del propio Adorni, quien le manifestó que “necesitaba hablar” y le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara. De hecho mostró el historial de WhatsApp.

El contratista dijo que en un primer momento lo evaluó, pero luego, tras consultar con un tercero, decidió rechazar cualquier tipo de contacto.