Adjudicaron la obra más importante del Acceso Este: las empresas que ganaron y cuánto durarán los desvíos

El intendente de Guaymallén Marcos Calvente apuró un anuncio en las puertas de la Legislatura provincial y antes del discurso del gobernador Alfredo Cornejo : fue adjudicado el tramo más complejo de la obra en el Acceso Este .

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Se trata de la refuncionalización integral del Acceso Este entre Arturo González y el Nudo Vial , correspondiente a Guaymallén. Este tramo de la obra, de 11.6 kilómetros , tenía un presupuesto oficial de 70.500 millones de pesos . La obra contempla puentes, alteo de ruta (la elevarán entre 5 y 6 metros) y tercera trocha .

Tras el análisis integral de las ofertas presentadas, se resolvió adjudicar la ejecución a la UTE Ayfra SRL – Green SA , propuesta que contempla un plazo de obra de 22 meses y un monto de 63.900 millones de pesos , o sea, por debajo del presupuesto oficial.

El municipio de Guaymallén celebró la reducción en los tiempos de obra , a pesar de que no se trataba de la oferta de menor precio .

Calvente detalló que las obras "comenzarán entre finales de mayo y principios de junio y destacó precisamente que los adjudicatarios prometieron reducir el tiempo de ejecución de 30 a solo 22 meses.

Aunque el intendente reconoce que existirán complicaciones severas en el tránsito debido al flujo de 120,000 vehículos diarios, las autoridades municipales supervisarán de cerca para minimizar las molestias.

"Es un desafío logístico y social de gran envergadura que traerá beneficios sustanciales una vez concluido. Se buscará equilibrar el impacto económico positivo con la necesidad de gestionar eficientemente las rutas alternativas durante el periodo de construcción", agregó Calvente.

Hay que recordar que los tramos desde Variante Palmira a Cervantes (10,4 km), y desde Cervantes a Arturo González (8,76 km), en Maipú, ya habían sido adjudicados a Cartellone y Ceosa y las obras están por comenzar.