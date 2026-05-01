Alfredo Cornejo: "Mendoza tiene un modelo que funciona"

Alfredo Cornejo brinda su discurso ante la asamblea legislativa y en ese contexto sostuvo que el modelo de Mendoza "funciona".

"Mendoza tiene un modelo que funciona" , expresó el gobernador en los primeros tramos, y destacó la inversión pública. "La obra pública alcanza el 14,6% de los gastos, lo que es un récord", destacó.

"En 2026 la inversión pública representará la mayor porción del gasto total en las últimas tres décadas", aseguró también.

Puso de relevancia en este sentido a la ejecución del Fondo de Resarcimiento: se llevan adelante más de 60 obras, 93 empresas participaron de las licitaciones y el 74% de las adjudicaciones estuvieron por debajo del presupuesto oficial.

Resaltó la "competencia real y eficiencia en el uso de los recursos públicos" y dejó el dato de que al final de esta gestión habrá "443 kilómetros de caminos nuevos y renovados" .

En este sentido, el gobernador anunció una extensión del tren de Cercanías de 33 kilómetros a 45 kilómetros, con lo cual llegará desde el Este hasta Luján.

El gobernador también ratificó el apoyo de Mendoza al rumbo político/económico nacional, pero aclaró: "El esfuerzo de la gente está siendo enorme y las tensiones de la transición impactan en el tejido social por décadas de crisis recurrentes".

Anunció en este contexto una herramienta para "facilitar el acceso al crédito". Se trata de la Dirección de Financiamiento Productivo que remplazará al Fondo de Transformación y Crecimiento.

En referencia a la minería, se refirió al proyecto PSJ (al que mencionó en un fallido como "PSG", el club de fútbol francés). "Será la primera provincia que producirá cobre en Argentina en muchos años", expresó. Además, dijo que la Provincia avanza en la exploración de litio y cobre en Malargüe y en el Distrito Minero Norte.

Sobre petróleo, informó el envío en los próximos días a la Legislatura de "un proyecto de actualización de la ley de hidrocarburos para mejorar el marco legal de Mendoza" y adelantó que YPF y la UTE Quintana-TSB "ejecutarán un ambicioso plan en 2026, con un pool de perforaciones, mediante cinco pozos, que permitirán seguir validando el potencial de la Vaca Muerta mendocina".

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