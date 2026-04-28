Otro fuerte respaldo de Alfredo Cornejo a Javier Milei: "Volver atrás sería un suicidio"

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El gobernador Alfredo Cornejo participó en la 13ª edición de Expo EFI , una convención de economía, finanzas e inversiones que se desarrolla en el centro de Convenciones de Buenos Aires.

En este contexto, volvió a expresar su respaldo al gobierno de Javier Milei . En clave electoral , Cornejo consideró que “no hay que cambiar el rumbo" y dijo que “volver atrás sería un suicidio" .

“La sociedad está dando una señal de paciencia y tolerancia. No es un dato menor que, con la caída del consumo y del empleo , el oficialismo haya ganado en octubre. Eso marca una expectativa de que este proceso se consolide”, continuó en este sentido.

"Lo que se ha logrado ha costado mucho esfuerzo de la sociedad y hay que consolidarlo”, agregó Cornejo, quien compartió el panel “Economía real y transformación productiva: la mirada de las regiones” con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) .

Cornejo valoró las medidas impulsadas por el Gobierno nacional en materia económica y afirmó que tiene una mirada positiva sobre lo que se ha hecho. "Pero es necesario avanzar en una reforma fiscal integral”, advirtió una vez más.

En este punto, recalcó que hay "muchos impuestos distorsivos que deben revisarse y también el sistema de coparticipación, porque hoy genera incentivos incorrectos en algunas provincias”.

También advirtió sobre el rol del Estado en materia de infraestructura al exponer que “en esta etapa el Estado nacional no puede retirarse de golpe. Hoy no hay financiamiento suficiente para que esa infraestructura se desarrolle con rapidez”.

“Estamos haciendo líneas de transmisión eléctrica y rutas nacionales con recursos propios. Es un momento de transición donde las provincias estamos asumiendo responsabilidades adicionales”, agregó en este sentido.

En cuanto al respaldo al Gobierno nacional, Cornejo afirmó que “estamos rumbo a una estabilidad macro y a algunas reformas estructurales”, y añadió que “falta mucho, pero han habido avances sustantivos” al asegurar que “sin estabilidad, los instrumentos de política económica de las provincias son menores”.

“Espero que este esquema haya venido para quedarse”, agregó, al tiempo que subrayó que “reglas de juego claras y equilibrio fiscal deben transformarse en una política de Estado. Eso es lo que le falta a la Argentina para tener previsibilidad y atraer grandes inversiones”.

Al ser consultado por la realidad productiva, el gobernador advirtió que el crecimiento económico es aún desigual entre sectores. “Hay actividades que están traccionando fuerte, pero otras están sufriendo la transición”, reconoció.

De todos modos, mencionó que en el ámbito turístico en sólo dos años se han abierto 14 hoteles y hay seis proyectos más en marcha. “Mendoza todavía no ha tocado su techo y seguimos ampliando infraestructura, como el aeropuerto”, señaló.

Además, destacó el avance en energía y minería como ejes centrales: “Estamos desarrollando el petróleo no convencional en la lengua norte de Vaca Muerta y trabajando en anuncios importantes. También estamos haciendo una fuerte apuesta a la minería, especialmente al cobre, con proyectos que cuentan con seguridad jurídica y una inversión inicial muy significativa”, completó.