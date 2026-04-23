Mendoza lanza "Mansa Pasión", una campaña turística con foco en el Mundial 2026

Mendoza presentó “Mansa Pasión” , una nueva campaña turística que busca atraer visitantes durante la temporada otoño-invierno aprovechando el clima previo al Mundial 2026 . La propuesta apunta a combinar la identidad local con la pasión por el fútbol para fortalecer el posicionamiento del destino.

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El lanzamiento fue encabezado por el Gobernador Alfredo Cornejo , quien destacó que la iniciativa busca incentivar el consumo turístico en la provincia durante el evento deportivo, promoviendo experiencias en restaurantes, hoteles y bodegas. “Queremos que disfruten el Mundial” , afirmó.

La campaña surge como una evolución de “Mendoza, Manso Destino” , y plantea una nueva narrativa que conecta el espíritu mendocino con el fervor que genera la Selección Argentina. La presentación se realizó en la Casa de Gobierno junto a autoridades del sector turístico y representantes del ámbito privado.

En esta oportunidad, la campaña estará protagonizada por la pareja conformada por Josefina “Jose” de Cabo y Jero Freixas y el también influencer Miguel Chouhy Oria , conocido como Mike Chouhy, quienes aportarán frescura y cercanía a los mensajes difundidos en redes sociales y medios tradicionales.

La presidente del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, la vicepresidente, Cynthia Maggioni; la directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados, Cristina Mengarelli, y miembros del Consejo Consultivo de la Actividad Privada, fueron parte de la presentación.

Una campaña con impacto territorial

Mansa Pasión no se limita a lo comunicacional: se trata de una estrategia con fuerte anclaje territorial que involucra tanto al sector público como al privado. Se está trabajando para lograr la articulación con los 18 municipios de la provincia y prestadores turísticos, por lo que se desplegarán acciones simultáneas orientadas a generar movimiento económico, fortalecer el consumo local y multiplicar la visibilidad de Mendoza como destino.

El eje central será la creación de espacios de encuentro para la transmisión de los partidos de la Selección, transformando plazas, parques, polideportivos, auditorios, centros culturales, bares, restaurantes y hasta bodegas en puntos de reunión para mendocinos y turistas.

Estos espacios podrán ser tanto abiertos -con infraestructura adaptada al invierno, como calefacción exterior, áreas cubiertas, food trucks y servicios- como cerrados, garantizando condiciones óptimas de confort, sonido y visibilidad.

Agenda digital: generación de contenido

Uno de los pilares de la campaña será la generación de una agenda digital provincial unificada, que concentrará todos los puntos habilitados para ver los partidos. Cada municipio tendrá visibilidad destacada, con información sobre su propuesta, ubicación y características diferenciales.

Además, se impulsará la creación de experiencias y sorteos temáticos, en conjunto con el sector privado, que incluirán desde cenas con maridaje en bodegas y restaurantes hasta estadías y actividades turísticas complementarias.

La campaña también pondrá el foco en la generación de contenido digital mediante la instalación de photo opportunities en los distintos puntos de encuentro. Estos espacios, diseñados con identidad visual propia, invitarán al público a interactuar, compartir en redes sociales y amplificar el alcance de la campaña.

Aldredo Cornejo El Gobernador de Mendoza, Aldredo Cornejo, junto a la presidenta y vicepresidenta del EMETUR, Gabriela Testa y Cynthia Maggioni, respectivamente.

El rol del sector privado

La participación de privados será clave en esta estrategia. Restaurantes, bodegas y hoteles podrán sumarse como sedes oficiales de transmisión, ofreciendo propuestas especiales como el menú “Mansa Pasión”, promociones temáticas y experiencias exclusivas para los partidos.

A cambio, recibirán difusión en los canales oficiales de turismo, inclusión en piezas comunicacionales y acceso a una mayor visibilidad dentro de la agenda provincial, lo que permitirá captar nuevos públicos y aumentar el flujo de clientes.

Una oportunidad estratégica

Desde el Ente Mendoza Turismo destacaron que el Mundial representa una oportunidad única para dinamizar la economía provincial a través de una propuesta que integra turismo, deporte, gastronomía y cultura.

Mendoza, Mansa Pasión busca así transformar cada rincón de la provincia en un espacio de celebración colectiva, reforzando el posicionamiento del destino a nivel nacional e internacional y consolidando su identidad como un lugar ideal para vivir grandes eventos.

Con una estrategia articulada y federal, Mendoza se prepara para latir al ritmo del fútbol, combinando su oferta turística con una de las pasiones más profundas de los argentinos.