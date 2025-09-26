26 de septiembre de 2025 - 23:41

"Mendoza, manso destino" se alza como la mejor campaña publicitaria de destino turístico en los premios FED

La promoción turística de Mendoza ganó el premio a la Mejor Campaña Publicitaria de Destino Turístico en los Premios FED, destacando su innovación y calidad.

Mendoza, manso destino fue elegida la Mejor Campaña Publicitaria de Destino Turístico en los Premios FED, destacando la innovación y sostenibilidad de la región.

"Mendoza, manso destino" fue elegida la Mejor Campaña Publicitaria de Destino Turístico en los Premios FED, destacando la innovación y sostenibilidad de la región.

La campaña publicitaria "Mendoza, manso destino" fue galardonada con el título de Mejor Campaña Publicitaria de Destino Turístico en los prestigiosos Premios FED a la Industria Turística. Este reconocimiento destaca el esfuerzo y liderazgo de Mendoza en la promoción de su oferta turística, posicionando a la provincia como un destino clave para los viajeros que buscan experiencias únicas y sostenibles.

Los Premios FED reconocen a Mendoza por su liderazgo en la industria turística, destacando la campaña

Los Premios FED reconocen a Mendoza por su liderazgo en la industria turística, destacando la campaña "Mendoza, manso destino" como la mejor del país.

Los Premios FED, otorgados anualmente, celebran los logros de las personas, empresas, destinos e instituciones del sector turístico argentino. Su objetivo principal es resaltar las mejores prácticas en la industria del turismo y fomentar una cultura de excelencia e innovación. Al mismo tiempo, los premios buscan promover un turismo orientado a la calidad y la sostenibilidad, adaptándose a las nuevas demandas y paradigmas turísticos globales.

Con su campaña

Con su campaña "Mendoza, manso destino", la provincia de Mendoza se consagra como referente del turismo en Argentina, recibiendo el prestigioso galardón de los Premios FED.

"Mendoza, manso destino" logró captar la atención de los expertos del sector por su capacidad para transmitir la esencia tranquila y única de la región, invitando a los turistas a disfrutar de su impresionante naturaleza, viñedos y la hospitalidad mendocina. La campaña fue clave para consolidar a Mendoza como uno de los destinos turísticos más destacados del país, atrayendo tanto a turistas nacionales como internacionales.

Los Premios FED no solo premian el esfuerzo comunicacional de Mendoza, sino que también subrayan el liderazgo de la provincia en el desarrollo de experiencias turísticas memorables y sustentables.

