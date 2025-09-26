Saldo del fuerte viento en Mendoza: dos heridos por caída de árboles y un intoxicado por un incendio

En menos de dos horas se registraron incidentes en Maipú, Las Heras y San Martín. Un motociclista y una niña de 13 años sufrieron lesiones por árboles que cayeron por las ráfagas. Además se incendió un galpón de productos químicos por la inclemencia climática.

El intenso temporal de viento que azotó diversas localidades de Mendoza dejó como saldo tres heridos tras una serie de accidentes y siniestros que requirieron la intervención de personal policial, bomberos y servicios de emergencia en al menos tres departamentos: Maipú, San Martín y Las Heras.

Niña herida por un árbol caído en en San Martín El primer reporte de accidente se registró a las 17:54 en el Barrio San Pedro de San Martín. La víctima fue identificada como Luz Jofré, una menor de 13 años. Según información policial, la adolescente iba llegando a la casa de una compañera para realizar tareas escolares cuando un árbol cayó sobre ella a causa del fuerte viento que soplaba en ese momento. El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y la trasladó al hospital Perrupato, donde se le diagnosticó "policontusiones". Quedó un rato en observación y horas más tarde recibió el alta médica.

Incendio con pérdidas totales y un herido en Maipú A las 18:17, la Comisaría 49° tomó conocimiento de un incendio de grandes proporciones en un galpón de productos químicos ubicado en Calle Serpa al 6100, en Maipú.

Debido a las fuertes ráfagas de vientos, el fuego se propagó rápidamente en el lugar. Personal Policial, Bomberos Voluntarios y de Tránsito Municipal trabajaron en el sitio. Según fuentes policiales, Eduardo Ginestar, propietario del local, intentó reingresar al comercio después de haber evacuado al personal de las instalaciones y los efectivos lograron extraerlo. El hombre fue rápidamente trasladado a un nosocomio porque presentaba principio de asfixia, aunque sin quemaduras visibles.

A pesar los esfuerzos de los bomberos, apoyados por el Cuartel Central y apoyo Hídrico, las llamas se extendieron por el lugar y dejaron como resultado pérdidas totales en el galpón. No se reportaron otros lesionados hasta el momento.