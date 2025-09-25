25 de septiembre de 2025 - 20:28

Inestabilidad, vientos y tormentas "severas" en Mendoza: todas las alertas amarillas para este viernes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 12°C para mañana en Mendoza. El sábado, la temperatura caerá abruptamente.

Jornada calurosa, pero con tormentas y vientos en Mendoza.

Jornada calurosa, pero con tormentas y vientos en Mendoza.

Foto:

Archivo / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de varias alertas por viento en Mendoza, este viernes se presentará con un tiempo para el olvido: nubosidad, inestabilidad, lluvias y tormentas severas. Además, la máxima se mantendrá alta, cercana a los 30°C, mientras que la alerta amarilla no solo es por caída de agua, sino que también será por viento.

Leé además

La pobreza bajó en Mendoza.

La pobreza registró una fuerte caída en Mendoza y los referentes radicales festejaron

Por Cristian Ortega
Fotos y video: asombrosas filmaciones en Mendoza del gato nutria, el impactante animal my pocas veces visto

Asombrosas filmaciones en Mendoza del "gato nutria", el impactante animal muy pocas veces visto

Por Ignacio de la Rosa

Temperatura para este viernes: alerta amarilla

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad variable” para este viernes 26 de septiembre con inestabilidad, lluvias y tormentas severas. La máxima se mantiene en los 27°C, mientras que la mínima será de 12°C, con vientos moderados a algo fuertes del sector sur.

Como se anticipó, el Servicio Meteorológico Nacional indicó alerta amarilla por “vientos y tormentas severas” en todo el territorio mendocino, afectando especialmente en sectores del llano. En la Cordillera, por su parte, se anuncian nevadas fuertes, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico antes de realizar cualquier tipo de viaje.

Viernes 26 de septiembre: alerta amarilla por vientos y tormentas severas en Mendoza.
Viernes 26 de septiembre: alerta amarilla por vientos y tormentas severas en Mendoza.

Viernes 26 de septiembre: alerta amarilla por vientos y tormentas severas en Mendoza.

Sábado: cae la temperatura, pero mejora el tiempo

El sábado 27 de septiembre la temperatura tendrá una caída abrupta. Se espera una máxima de 22°C y una mínima de 9°C, con nubosidad en disminución y vientos leves del noreste. En la Cordillera anuncian mejoras.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Guasones y el rock hecho bandera

Guasones en Aconcagua Radio: vuelven a Mendoza y tocan en el Arena Maipú

Por Redacción Espectáculos
Las dos hermanitas que murieron atropelladas por un colectivo vivían con sus abuelos: cómo ayudar

Las dos hermanitas que murieron atropelladas por un colectivo vivían con sus abuelos: cómo ayudar

Por Ignacio de la Rosa
ni agrelo ni el carrizal: el pueblo de mendoza que enamora con sus paisajes andinos y sus vinos de clase mundial

Ni Agrelo ni El Carrizal: el pueblo de Mendoza que enamora con sus paisajes andinos y sus vinos de clase mundial

Por Andrés Aguilera
Mercado Libre ofrece 150 vacantes en Argentina, con oportunidades en Buenos Aires, Mendoza y otras ciudades.

Mercado Libre tiene 150 puestos de empleo abiertos en Argentina: cómo postularse

Por Melisa Sbrocco