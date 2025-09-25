Inestabilidad, vientos y tormentas "severas" en Mendoza: todas las alertas amarillas para este viernes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 12°C para mañana en Mendoza. El sábado, la temperatura caerá abruptamente.

Jornada calurosa, pero con tormentas y vientos en Mendoza.

Luego de varias alertas por viento en Mendoza, este viernes se presentará con un tiempo para el olvido: nubosidad, inestabilidad, lluvias y tormentas severas. Además, la máxima se mantendrá alta, cercana a los 30°C, mientras que la alerta amarilla no solo es por caída de agua, sino que también será por viento.

Temperatura para este viernes: alerta amarilla La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad variable” para este viernes 26 de septiembre con inestabilidad, lluvias y tormentas severas. La máxima se mantiene en los 27°C, mientras que la mínima será de 12°C, con vientos moderados a algo fuertes del sector sur.

Como se anticipó, el Servicio Meteorológico Nacional indicó alerta amarilla por “vientos y tormentas severas” en todo el territorio mendocino, afectando especialmente en sectores del llano. En la Cordillera, por su parte, se anuncian nevadas fuertes, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico antes de realizar cualquier tipo de viaje.