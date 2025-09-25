Las dos hermanitas que murieron atropelladas por un colectivo vivían con sus abuelos: cómo ayudar

La muerte de Brisa (10) y de Carolina (13) duele y dolerá por siempre en los vecinos de El Algarrobal ( Las Heras ) . Ambas hermanitas fueron atropelladas este miércoles por la tarde por un colectivo en el carril Lavalle al 10.500 , cuando intentaron cruzar corriendo esta vía. Las dos niñas habían bajado de un micro cuando regresaban de la escuela y apuraron el paso para no perder el otro con el que preveían hacer trasbordo para regresar a su casa.

Según reconstruyeron los vecinos del lugar, el transporte que embistió a a las niñas circulaba en sentido contrario de aquel del que habían descendido las hermanas. Apuradas para no perder el viaje, las dos niñas cruzaron corriendo la calle , y lo hicieron por la parte de atrás del transporte del que habían bajado. La sorpresiva aparición en la calle de Brisa y de Carolina tomó por sorpresa al conductor del segundo colectivo , quien no pudo frenar a tiempo .

Al duro momento que atraviesa la familia y los seres cercanos de las niñas, que asistían a la escuela primaria 1-213 Capitán Luis Candelaria , se suma un agregado: ambas estaban al cuidado de sus abuelos , quienes se habían hecho cargo de las pequeñas . Y su situación económica es por demás delicada, por lo que iniciaron una campaña solidaria para ayudarlos.

Carolina y Brisa eran alumnas de la escuela Candelaria , que hoy suspendió el dictado de clases como señal de luto por la trágica muerte de las pequeñas. Y es precisamente una exdocente y exvicedirectora de ese establecimiento, Gabriela Alejandra Lugones , quien ha iniciado una campaña de colecta solidaria para ayudar a los abuelos de ambas niñas.

"Ocurrió una tragedia en El Algarrobal Abajo : dos niñas, Carolina y Brisa , alumnas de mi amada Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria , fueron atropelladas por un colectivo de la línea 600 . Carolina y Brisa eran dos pequeñas llenas de dulzura y sueños , que atravesaban una situación de pobreza extrema y estaban al cuidado de sus abuelos , quienes con mucho amor se hicieron cargo de ellas . Hoy está familia necesita de todos nosotros más que nunca", destacó la docente y exvicedirectora de esta escuela en un mensaje en cadena que envió y se está propagando por todas las familias de El Algarrobal .

Escuela candelaria luto Las dos hermanitas que murieron atropelladas por un colectivo vivían con sus abuelos y piden ayuda Gentileza

A raíz de una situación de riesgo y vulnerabilidad detectada, y para resguardar a las niñas en un entorno saludable, a fines del año pasado el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) había dispuesto separar a las niñas de su madre -Carolina y Brisa tienen una hermana mayor también-. Y la custodia había quedado en sus abuelos.

Lugones se jubiló en agosto y, aunque ya no desempeña funciones en el establecimiento, mantiene un vínculo por demás cercano y de amistad con toda la comunidad. De hecho, en las últimas horas estuvo presente con los abuelos de las niñas. Por esto mismo es que decidió iniciar esta colecta para ayudar a quienes eran los adultos responsables de Carolia y de Brisa. La mujer aclaró que lo ha hecho por iniciativa propia, sin ningún vínculo con la escuela.

"Como exvicedirectora y docente de la escuela, y con el corazón en la mano, les pido que nos unamos para acompañar a esta familia en este momento tan doloroso. Ustedes me conocen y saben de mis 26 años de trayectoria en esa institución, y que nunca me he quedado de brazos cruzados ante la necesidad y el dolor de mi amada comunidad", sostuvo.

Brisa y Carolina 1 Las dos hermanitas que murieron atropelladas por un colectivo vivían con sus abuelos y piden ayuda Gentileza

Quienes deseen y puedan ayudar a la familia de las dos niñas pueden hacer donaciones al alias galatea.376.mp, correspondiente al CVU 0000003100081239398401 y a nombre de Gabriela Alejandra Lugones.

Las chicas caminaban 900 metros para no perder el colectivo

Si bien frente a la escuela Capitán Luis Candelaria hay paradas de colectivo, vecinos de El Algarrobal y conocidos de ambas niñas reconocen que tanto Brisa como Carolina repetían una práctica que es habitual en varios alumnos del colegio: caminaban varias cuadras hacia una parada ubicada antes del colegio, para asegurar un lugar en el transporte público.

"Las chicas se iban a tomar el micro a unos 900 metros de la escuela, a la altura de la cancha de fútbol de 'El Cuervo', porque en la escuela el colectivo no las alzaba. En las paradas de la escuela se llenan los dos micros que pasan -el escolar y el 650-, y no entra más gente. Entonces, el micro se va y quedan muchos niños sin tomarse esos colectivos, teniendo que esperar a los siguientes para irse a sus casas. Pero ellas caminaban esos 900 metros para que el colectivo las alce. Porque en la escuela hay muchos niños que se quedan sin tomar ese micro", resumió Denisse, vecina de la zona y de la familia de las niñas.

Micro Algarrobal 4 Las dos hermanitas que murieron atropelladas por un colectivo vivían con sus abuelos y piden ayuda Ministerio de Seguridad

Según reconstruyeron Denisse y la exvicedirectora de la escuela, durante la tarde del miércoles, las niñas bajaron por la puerta trasera del servicio escolar de la línea 600 y, al ver que en el sentido contrario se aproximaba el recorrido 650 -que tenían previsto abordar-, intentaron cruzar corriendo la calle.

Las chicas, apuradas, cruzaron por detrás del colectivo del que habían bajado y la abrupta aparición de las hermanitas en la calle tomó por sorpresa al conductor del 650, quien -por su parte- no había frenado en la parada del lugar ya que no había ningún pasajero esperando.

"Las chicas bajaron, pasaron por detrás del colectivo. Yo soy muy coherente dentro de la tragedia, no es culpa del chofer -vaya uno a saber cómo va a seguir su vida después de esto, que ha sido atroz-, y tampoco es culpa de las niñas. Menos de la la familia, de esos abuelitos que las tenían a cargo y que son gente que trabaja de sol a sol. En El Algarrobal las distancias no son lo mismo que en ciudad, y hay un micro cada 45 minutos", agregó Gabriela Lugones.

La exdocente destacó, además, que la seguridad vial es un problema de larga data en esa zona y para los alumnos y docentes de esa escuela. De hecho, recordó que en 2016 -cuando ella cumplía sus funciones- hubo una toma en la escuela donde reclamaban por los pozos sépticos del establecimiento. Y uno de los puntos incluía un reclamo sobre el transporte público y el estado del camino.

"Es una ruta provincial, que empalma El Algarrobal con La Pega (Lavalle). En la calle Lavalle y en la Quintana, que es donde está la escuela, son varios los choques y tragedias, porque en algunas zonas ni hay banquinas, y en otras es mínima", resaltó Lugones.

Micro Algarrobal 1 Las dos hermanitas que murieron atropelladas por un colectivo vivían con sus abuelos y piden ayuda Ministerio de Seguridad

La situación del chofer, en stand by

Desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza informaron que "la Unidad Fiscal Correccional y de Tránsito se encuentra a la espera de los informes periciales correspondientes a fin de poder determinar la situación del chofer, que continúa aprehendido".

De esta manera, confirmaron que, hasta el momento, no se encuentra imputado. Además, indicaron que la fiscal Giselle Lana es quien tiene en sus manos la investigación.