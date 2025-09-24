Tragedia en Las Heras: dos hermanas de 7 y 10 años murieron atropelladas por un micro

Las niñas regresaban del colegio en El Algarrobal cuando, tras descender de un micro de la Línea 600, intentaron cruzar la calle por detrás de la unidad y fueron impactadas por otro transporte de la misma empresa.

Dos niñas que regresaban de la escuela a su casa fallecieron este miércoles al ser atropelladas por un colectivo de la línea 600 en Las Heras. La tragedia ocurrió alrededor de las 18, sobre la calle Lavalle 10.500, en El Algarrobal.

Fuentes policiales revelaron que las víctimas eran hermanas, con edades de 7 y 10 años, y volvían de la escuela al momento del siniestro. Por el momento no han trascendido las identidades de las menores.

Según la reconstrucción preliminar del hecho, las menores habían descendido de un micro de la línea 600 que circulaba hacia el este por calle Lavalle. Al intentar cruzar la calle por detrás de la unidad de la que acababan de bajar, fueron embestidas por otro colectivo que circulaba en dirección contraria. Ambos ómnibus pertenecían a la misma empresa (Grupo 600 - El Plumerillo S.A.).

El conductor del ómnibus que protagonizó la tragedia fue identificado como Daniel Heredia, un hombre de 36 años. Heredia permaneció en la escena y quedó demorado a disposición de la Justicia.