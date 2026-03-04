Detuvieron al "loco de la ametralladora": se viralizó disparando en Las Heras con el arma de uso militar

Persona la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras secuestró una pistola ametralladora modelo PA3, las mismas de las que usa la Policía de Mendoza, y detuvo al sujeto que la llevaba oculta debajo de la axila.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia creen que el detenido es el mismo que utilizó esta letal arma en las cercanías del barrio privado La Bastilla y que un vecino registró en un video, situación que motivó un megaoperativo en el barrio 9 de abril de Las Heras.

Según se informó oficialmente, esta madrugada, a las 0.10, un móvil de la UEP lasherina realizaban patrullaje preventivo en jurisdicción de Comisaría 43 observaron un vehículo Fiat Uno blanco estacionado en la intersección de calles Las Águilas y El Volcán, con signos visibles de daños.

Al advertir la presencia policial, el conductor descendió del rodado e intentó ingresar rápidamente a una casa cercana, llevando un bulto oculto bajo la axila. Pero fue interceptado a pocos metros y, al momento de ser apresado, dejó caer una pistola ametralladora calibre 9 milímetros.

La ametralladora secuestrada por la policía. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según el parte oficial, se trata de u n arma modelo PA3, con cargador con capacidad para treinta proyectiles y municiones colocadas, cuyo número de fabricación se encontraba limado . También se dispuso el secuestro del vehículo en el que se movilizaba.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el arma secuestrada sería la utilizada en los disparos de alta cadencia que se viralizaron días atrás y que motivaron allanamientos en el barrio 8 de Abril.

Por disposición de la Oficina Fiscal 1 de Las Heras, el detenido quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por averiguación de portación ilegal de arma de guerra.

Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias sobre el arma y el vehículo secuestrados.

El operativo en el 8 de abril

El 28 de febrero Seguridad realizó un El megaoperativo realizado en el barrio 8 de Abril, donde se detuvo a 17 personas y se logró el secuestro de un importante arsenal junto a casi medio millar de municiones de distintos calibres, durante 13 allanamientos-

En los domicilios allanados se secuestraron pistolas 9 milímetros, una pistola calibre 11.25 con cargadores completos, un revólver calibre 32 con cartucho colocado, rifles calibre 22, además de armas de aire comprimido y un arma tipo airsoft. Varias de estas armas estaban en condiciones de ser utilizadas.

las heras - barrio 8 de abril Megaoperativo en Las Heras: 17 personas detenidas y casi medio millar de municiones secuestradas. Ciudad de Mendoza

Junto con las armas se hallaron numerosos cargadores y peines completos —algunos en cajas cerradas y selladas— y una cantidad de proyectiles que en total alcanza casi medio millar de municiones. Entre ellas había cartuchos calibre 9 milímetros, 22 largo y municiones de punta chata distribuidas en distintos domicilios y almacenadas junto al armamento.

Durante los allanamientos también se secuestraron plantas y plantines de cannabis sativa, cogollos fraccionados listos para su comercialización, más de 100 gramos de cocaína, una balanza de precisión digital y elementos utilizados para el fraccionamiento. Además, se incautaron 26 teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para avanzar en las investigaciones.