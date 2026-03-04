4 de marzo de 2026 - 08:52

Hizo un boquete en una estética y lo atraparon cuando caminaba con esmaltes y perfumes en plena madrugada

Un hombre de 33 años fue aprehendido durante la madrugada tras un patrullaje preventivo que permitió esclarecer un robo en un comercio en Guaymallén.

El asaltante fue detenido en Severo del Castillo y San Juan.&nbsp;

El asaltante fue detenido en Severo del Castillo y San Juan. 

Foto:

Imagen ilustrativa
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 33 años fue aprehendido durante la madrugada tras un patrullaje preventivo que permitió esclarecer un robo en un comercio en Guaymallén.

Leé además

Un camión cargado con papas volcó en Tupungato.

Un camión cargado con papas volcó en Tupungato

Por Redacción Policiales
Ariel Quarñolo. Genitelza Poder Judicial. 

Video: juzgan al presunto "datero" por el "crimen del Lubricentro"

Por Redacción Policiales

El procedimiento se realizó alrededor de la 1.50. Personal policial que recorría la zona de Severo del Castillo y San Juan observó a un sujeto que caminaba con varias bolsas y que, al notar la presencia del móvil, intentó ocultarse.

Ante la actitud sospechosa, los efectivos procedieron a identificarlo y requisarlo. En su poder llevaba distintos elementos de cosmética, pinturas, esmaltes, cremas y perfumes, sin poder justificar su procedencia, por lo que fue aprehendido en el lugar.

Minutos más tarde, al continuar el patrullaje, los uniformados constataron que una estética ubicada en calle San Pedro al 4380 presentaba un boquete en una de sus paredes. Tras ubicar a la propietaria, de 27 años, se verificaron daños en el local y el faltante de mercadería, que coincidía con los elementos secuestrados al detenido.

Intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que dispuso las medidas de rigor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

resarcimiento: en medio de tensiones con los empresarios, el gobierno avanza con adjudicaciones claves

Resarcimiento: en medio de tensiones con los empresarios, el Gobierno avanza con adjudicaciones claves

Por Jorge Yori
Intentaron robar una camioneta remolcándola con otra y terminaron detenidos. 

Intentaron robar una camioneta remolcándola con otra y terminaron detenidos

Por Redacción Policiales
La moto secuestrada a los delincuentes que le dispararon a Nelson Del Re. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Cayó en San Martín el acusado de herir al comprador de una moto en Guaymallén

Por Enrique Pfaab
Un joven de 26 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en Guaymallén

Asesinaron de una puñalada en el pecho a un joven en Guaymallén: tenía antecedentes

Por Redacción Policiales