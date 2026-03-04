Hizo un boquete en una estética y lo atraparon cuando caminaba con esmaltes y perfumes en plena madrugada

Un hombre de 33 años fue aprehendido durante la madrugada tras un patrullaje preventivo que permitió esclarecer un robo en un comercio en Guaymallén.

El asaltante fue detenido en Severo del Castillo y San Juan.

El procedimiento se realizó alrededor de la 1.50. Personal policial que recorría la zona de Severo del Castillo y San Juan observó a un sujeto que caminaba con varias bolsas y que, al notar la presencia del móvil, intentó ocultarse.

Ante la actitud sospechosa, los efectivos procedieron a identificarlo y requisarlo. En su poder llevaba distintos elementos de cosmética, pinturas, esmaltes, cremas y perfumes, sin poder justificar su procedencia, por lo que fue aprehendido en el lugar.

Minutos más tarde, al continuar el patrullaje, los uniformados constataron que una estética ubicada en calle San Pedro al 4380 presentaba un boquete en una de sus paredes. Tras ubicar a la propietaria, de 27 años, se verificaron daños en el local y el faltante de mercadería, que coincidía con los elementos secuestrados al detenido.

Intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que dispuso las medidas de rigor.