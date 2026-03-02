Video: juzgan al presunto "datero" por el "crimen del Lubricentro"

Luego de que cuatro acusados por el “ crimen de lubricentro” fueron condenados en setiembre pasado, comenzó a ser juzgado en la modalidad de juicio por jurados el quinto y último sospechoso.

Se trata de Ariel Quarñolo (31) acusado de delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma por el asesinato Norberto Martín Salzmann (51) , el comerciante que fue ultimado de un balazo en un lubricentro de Guaymallén, en enero de 2023.

El debate comenzó esta mañana, cuando el juez técnico Mauricio Juan empezó a impartir las instrucciones que deberá seguir el jurado popular que deberá expedirse, al finalizar el debate, sobre la inocencia o culpabilidad del imputado.

Según la investigación Quarñolo habría sido el “datero” del golpe que terminó con la muerte de Salzmann y esa es posición que durante sus alegatos de apertura escucharon los 12 integrantes de jurado por parte de Fernando Guzzo, jefe de la Fiscalía de Homicidios. La misma posición es sostenida por la querellante oficial Claudia Vélez.

En tanto que el abogado Fernando Peñaloza defiende Quarñolo, y sostiene la hipótesis de que su cliente es inocente.

El fiscal Guzzo sostuvo que fue le informante de un robo que terminó en un homicidio. Tras explicar cómo se produjo el crimen: los cuatro ya condenados entraron armados, con guantes y las caras cubiertas al comercio.

96b2cf7d-c152-4781-86af-1a7d00b8ae28 El fiscal Fernando Guzzo. Gentileza Poder Judicial

Allí explicó que llevaron a la hija de comerciante al fondo y fueron al fondo donde vivía el comerciante. “Solo lo pudieron hacer con datos del acusado”. El hombre sale del baño donde se bañaba y con una barreta le dan un golpe en la cabeza y lo deja desvanecido en el piso.

Salzmann les dice dónde está la caja de seguridad y la clave, no sin antes dispararle con un arma de fuego. El disparo lesionó el corazón y le produjo la muerte.

“Debe decidirse si el acusado fue el datero o informante, tal como lo sostiene la fiscalía o bien como dice la defensa que fue una víctima más”, dijo Guzzo, afirmando que no puedo cometerse el crimen sin el aporte de Quañolo.

Luego enumeró las pruebas: sabía que existía la caja fuerte y que había dinero porque el comerciante se iba de vacaciones. Sabía que se conectaba el negocio con la casa. El hecho está filmado porque había cámaras en el comercio y en la vivienda, y por eso no son conjeturas: “contaban con la información para saber cómo ejecutar el hecho por eso sostenemos que Quarñolo es coautor”, dijo.

468e63f0-12ce-4202-aba0-da8b98658183 El Juez Maurcio Juan. Gentileza Poder Judicial

Luego fue el turno de la defensa y Peñaloza explicó que su cliente salió a fumar a la puerta de local cuando parece la camioneta con los delincuentes y uno lo encañona por la espalda. También la hija del comerciante corre la misma suerte y ambos son llevados al fondo, donde los atan y los amenazan. Segundos después, los tres delincuentes entran a la vivienda y asesinan a Salzmann.

En el lubricentro, se ve en las cámaras, que entra un cliente, y Quarñolo es el que lo atiende y vuelve a fondo y lo vuelven a atar. Luego sale del lugar cuando escucha que llega la policía.

“Ariel es acusado porque desde el primer momento se instala la idea de que alguien dio un dato y se culpa a mi cliente era lo más fácil. Todo lo que no encajaba en esa historia, se descartó”, afirmó el abogado

“Quarñolo, fue atado golpeado y amenazado y puesto de rodillas al fondo. Nunca usó un arma de fuego, no dio una orden, no tuvo la caja de seguridad, nunca formó parte de ningún plan para robar. Él fue el único inocente”, dijo su defensor.

Norberto Martín Salzmann (51), el comerciante y rugbier asesinado en Guaymallén tras resistirse a un asalto (Facebook) Norberto Martín Salzmann (51), el comerciante y rugbier asesinado en Guaymallén tras resistirse a un asalto (Facebook)

Un caso con cuatro condenados

En noviembre de año pasado, en la modalidad de juicio abreviado fueron condenados cuatro de los cinco acusados por el asesinato de Norberto Martín Salzmann.

Quien recibió la pena más alta por el llamado “crimen del lubricentro” fue Martín Carlos Falcón (36), considerado por los investigadores como el autor del disparo que terminó con la vida del comerciante: el agresor recibió una pena de 23 años y 6 meses de cárcel por el delito de homicidio en ocasión de robo.

En tanto que por el mismo delito fueron condenados a 22 años y 6 meses de prisión Sebastián Palacios (29) y Jorge Romero (28); en tanto que Brian Garro (28) fue sentenciado a 15 años y 6 meses de cárcel.

Las penas fueron convenidas por Fernando Guzzo, jefe de la Fiscalía de Homicidios y los defensores de los acusados que, inicialmente fueron imputados por el delito de homicidio criminis causa.

Muerte en el lubricentro

El brutal hecho de inseguridad se produjo el jueves 16 de febrero de 2023, a las 15.20, en el lubricentro “Penta”, ubicado Mitre al 2.100 de Guaymallén, muy cerca del cruce con Mathus Hoyos.

Tres sujetos con guantes y armados llegaron al lugar en la camioneta Chevrolet S-10 que quedó al mando de un cuarto integrante de la banda.

3c10a68a-46fb-4a77-a5e2-1aa43c8f8cd2 Fernando Peñaloza. Gentileza Pode Judicial.

Tras ingresar, amenazaron a la hija del dueño y a un joven empleado que estaban tras el mostrador. Luego, ingresaron a la vivienda de la víctima que se encuentra conectada con el negocio y allí se encontraron con Salzmann que en ese momento salía de la ducha.

Desnudo, el hombre habría tratado de evitar el atraco o bien proteger a su hija, ofreciendo resistencia. Entonces uno de los delincuentes lo golpeó con una barreta en la cabeza en tanto que otro le disparó con una pistola 9 milímetros. El disparo le dio en pecho y le causó la muerte de forma inmediata.

Tras el disparo, los tres hombres escaparon –llevándose una caja fuerte que varias veces le habían pedido a la víctima durante el robo- en una camioneta de color gris que los esperaba en la calle. Horas más tarde esta camioneta -robada en Lavalle un día antes de crimen- apareció totalmente incinerada en la calle Capilla del Rosario de Guaymallén.

Las cámaras de seguridad del negocio llevaban días sin funcionar, pero la noche anterior se repararon y el propietario no se lo había alcanzado a decir a sus empleados. Por lo que los delincuentes se movieron con la confianza de que las lentes no iban a ser las principales testigos de lo sucedido.