Impactante choque en Maipú: dos autos destruidos, un conductor atrapado y un frenético operativo

Bomberos debieron rescatar a un conductor de 48 años que quedó atrapado en el habitáculo, con las piernas presionadas por la estructura del vehículo. El siniestro ocurrió en Roma e Irigoyen.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 48 años fue rescatado por bomberos luego de quedar atrapado dentro de su vehículo tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada en Maipú.

El siniestro se registró alrededor de las 2:25 en la intersección de calles Roma e Irigoyen. Según informaron fuentes policiales, vecinos de la zona alertaron a la línea de emergencias sobre la colisión entre un Renault 9 y un Renault Clío.

Como consecuencia del impacto, el Renault 9 terminó dentro de un zanjón y su conductor —identificado como M. V., de 48 años— quedó atrapado en el habitáculo, con las piernas presionadas por la estructura del vehículo.

1

Al lugar acudieron efectivos policiales, dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Maipú, quienes realizaron un operativo de rescate para liberar al hombre.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a los involucrados y diagnosticó al conductor del Renault 9 con politraumatismos por accidente vial, por lo que fue trasladado al Hospital Central.

El otro conductor, D. V., de 21 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo (0,0 gramos de alcohol en sangre).

2

De acuerdo con las primeras pericias, el Renault Clío circulaba por calle Roma de este a oeste, mientras que el Renault 9 lo hacía por Irigoyen en sentido norte a sur al momento de la colisión.

La Oficina Fiscal de la jurisdicción intervino en el caso para determinar las causas del accidente.

