Un niño de 12 años está internado en el Notti tras ser atropellado cuando andaba en bicicleta

El accidente ocurrió en el departamento de Maipú. Producto del impacto, el menor quedó inconsciente sobre la calzada.

Un niño fue atropellado cuando andaba en bicicleta y está internado en el Notti

Un grave siniestro vial se registró este sábado cuando un niño de 12 años fue atropellado por un auto mientras andaba en bicicleta. El menor tuvo que ser internado en el Hospital Notti debido a la gravedad de sus heridas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:15 horas en el departamento de Maipú. Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 54°, el niño se desplazaba en bicicleta fue embestido por un automóvil Fiat Cronos, el cual era conducido por una mujer de 31 años.

Tras el fuerte choque, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la situación, informando que el menor se encontraba tendido en el suelo en estado de inconsciencia. Ante la gravedad del cuadro, personal policial y de Tránsito Municipal se desplazó rápidamente al lugar del hecho para asistir a la víctima y ordenar la circulación en la zona.

Minutos después, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron a la intersección mencionada. Tras estabilizar al menor en el lugar, los profesionales decidieron su traslado inmediato al Hospital Notti para recibir atención médica especializada debido a las heridas sufridas.