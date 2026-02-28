28 de febrero de 2026 - 21:45

Un niño de 12 años está internado en el Notti tras ser atropellado cuando andaba en bicicleta

El accidente ocurrió en el departamento de Maipú. Producto del impacto, el menor quedó inconsciente sobre la calzada.

Un niño fue atropellado cuando andaba en bicicleta y está internado en el Notti

Un niño fue atropellado cuando andaba en bicicleta y está internado en el Notti

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave siniestro vial se registró este sábado cuando un niño de 12 años fue atropellado por un auto mientras andaba en bicicleta. El menor tuvo que ser internado en el Hospital Notti debido a la gravedad de sus heridas.

Leé además

Accidente fatal en Tres Porteñas: un menor perdió la vida.

Tragedia en San Martín: murió un chico de 12 años tras ser atropellado

Por Redacción Policiales
Dos mujeres intentaron retirar a un niño con documentación falsa en una escuela de San Carlos 

Dos mujeres intentaron retirar a un niño de 6 años con documentación falsa en una escuela de San Carlos

Por Redacción Policiales

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:15 horas en el departamento de Maipú. Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 54°, el niño se desplazaba en bicicleta fue embestido por un automóvil Fiat Cronos, el cual era conducido por una mujer de 31 años.

Tras el fuerte choque, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la situación, informando que el menor se encontraba tendido en el suelo en estado de inconsciencia. Ante la gravedad del cuadro, personal policial y de Tránsito Municipal se desplazó rápidamente al lugar del hecho para asistir a la víctima y ordenar la circulación en la zona.

Minutos después, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron a la intersección mencionada. Tras estabilizar al menor en el lugar, los profesionales decidieron su traslado inmediato al Hospital Notti para recibir atención médica especializada debido a las heridas sufridas.

Actualmente, las causas que originaron el accidente están siendo investigadas por la Oficina Fiscal correspondiente, que tomó intervención en el caso para realizar las pericias necesarias y deslindar responsabilidades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Horror en San Cristóbal: detuvieron a una mujer que explotaba sexualmente a su hija de 8 años.

Horror en San Cristóbal: detuvieron a una mujer que explotaba sexualmente a su hija de 8 años

Por Redacción Policiales
Megaoperativo en Las Heras: 17 personas detenidas y casi medio millar de municiones secuestradas. 

Megaoperativo en Las Heras: 17 personas detenidas y casi medio millar de municiones secuestradas

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa.

Brutal femicidio en Santiago del Estero: asesinó a su ex pareja y se suicidó

Por Redacción Policiales
Abigeato en Alto Chapanay: robaron y faenaron un caballo de competencia en una finca de San Martín. 

Abigeato en Alto Chapanay: robaron y faenaron un caballo de competencia en una finca de San Martín

Por Enrique Pfaab